Libano: Barbierato (yourCEO), 'da nostra esperienza ha alto potenziale crescita'

Beirut, 5 ago. (Labitalia) - "Per quella che è la nostra esperienza nell’area, il Libano è un Paese ad alto potenziale di crescita, caratterizzato da un’economia di mercato come la conosciamo in Occidente, basata sul libero scambio di beni e servizi". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Luca Barbierato, associate partner di yourCEO, una divisione di Yourgroup, che ha esperienza manageriale in Libano per aziende internazionali, settore metalmeccanico. "Da un punto di vista delle risorse umane - spiega - fondamentali per fare impresa, la disponibilità è elevata e la formazione è di livello internazionale, anche grazie ad un ambiente multiculturale e multilingue". Inoltre, "confermiamo la fama di hub finanziario per le attività bancarie nel Medio Oriente, visto che dispone di uno dei più sofisticati settori bancari della Regione, solido ed in continua espansione, anche grazie allo stretto controllo esercitato dalla Banca Centrale".

"Non è tutto perfetto ovviamente - ammette - le lacune vanno ricercato nella carenza infrastrutturale, in particolare nel settore delle telecomunicazioni che richiederebbe interventi migliorativi per garantire una migliore connessione per le aziende e in tutte le aree". "La produzione di energia elettrica - precisa Luca Barbierato - è insufficiente e potrebbe essere un problema per chi volesse produrre direttamente lì".

"La nostra esperienza - sottolinea - è più che positiva. Il Libano rappresenta un mercato di sbocco importante per i prodotti italiani ed europei, perché gli operatori libanesi hanno sempre dimostrato di apprezzare la qualità dei prodotti e l’innovazione, ambiti dove molte aziende italiane eccellono".