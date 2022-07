Link Campus, 'La tempesta perfetta' giornata d studio con Tremonti, Frattini e Livolsi

Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) - 'La tempesta perfetta e l?economia della Speranza. Un futuro per i nostri giovani'. È questo il titolo della giornata di studio in programma giovedì 14 luglio, a partire dalle 9.30, presso la Link Campus University di Roma, che vedrà tra i tanti partecipanti gli interventi di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato, e Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia.

Il convegno è ideato e promosso da Aldo Livolsi, economista, banchiere ed esperto di mercati finanziari. ?La tempesta perfetta - spiega Livolsi - è derivata da una serie di congiunture negative straordinarie: la pandemia prima, poi l?invasione dell?Ucraina da parte della Russia, l?aumento del costo dell?energia, l?inflazione. Per non parlare dell?emergenza climatica. Il mondo sta vivendo una fortissima discontinuità. Nonostante questo, non dobbiamo arrenderci, ma provare a realizzare l?economia della speranza con il contributo di tutti i soggetti migliori che vogliono lavorare insieme: dal pubblico al privato, dalla politica all?impresa e ai lavoratori. Se tutti faranno la loro parte, come cercheremo di illustrare nel convegno di giovedì, otterremo un mondo migliore, più sostenibile, più ricco e con meno disuguaglianze?.

Le due sessioni del mattino tratterranno di economia, finanza e impresa. Quelle del pomeriggio di Europa e disuguaglianze nel mondo. Interverranno, dopo i saluti del presidente dell?Università Link Campus Pietro Polidori, Alessandra Ghisleri, Giulio Tremonti, Nicola Rossi, Carlo Alberto Giusti, Leonardo Becchetti; Mauro Masi, Raimondo Grassi, Nicola Benedetto, Giuseppe Ghisolfi; Franco Frattini, Lorenza Lei, Giuliano Urbani, Fabio Righi, Francesco Sisci; Angelo Deiana, Carmela Pace, Benedetto Delle Site, Gianni Fusco, Sergiu Martin, Luca Baravalle, Antonino Giannone. La moderazione dei panel è affidata ad Angelica Bianco, Cesara Buonamici, Isabella Di Chio, Mariolina Sattanino. L?introduzione e le conclusioni saranno di Aldo Livolsi. Il convegno potrà essere seguito anche via web cliccando direttamente al seguente link: https://meet.goto.com/convegnilcu. Sarà possibile accedere anche sul sito dell?Università: www.unilink.it.