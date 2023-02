Luxury academy, con Margini di lusso corso per aiutare le imprese in tempo di crisi

Milano, 1 feb. (Labitalia) - Riposizionare o creare il proprio marchio nelle fasce alte di mercato, sfruttando quindi la crescita costante del comparto lusso, è anche l?obiettivo che ha spinto imprenditori e professionisti a organizzare 'Margini di lusso' un appuntamento dal vivo a Milano, in data 10 e 11 febbraio, dedicato a strategie complete e su misura. La due giorni è promossa dalla Luxury academy, fondata nel 2021 dall?imprenditore Matteo Rivolta, e nasce con l?idea di condividere l?esperienza del professionista ? che ha posizionato il proprio brand come eccellenza italiana ? mettendola al servizio delle imprese che vogliono portare il made in Italy nel mondo e approcciare mercati ad alta richiesta come quelli del settore lusso.

?L?obiettivo dell?inedito evento dal vivo - spiega Matteo Rivolta - è fornire alle imprese una vera e proprio road map, oggi più che mai fondamentale per affrontare il mercato di fascia alta, l?unico che ciclicamente non viene toccato dalla crisi e riesce a garantire profitti e margini senza perdere quote di mercato. Nello specifico, i due giorni saranno suddivisi in cinque moduli complessivi, indispensabili per tratteggiare una visione complessiva e pratica?. Rivolta, che attraverso il marchio Rifra ha applicato il design Made in Italy a bagni e cucine d?eccezione, ha realizzato gli interni delle ville da sogno di clienti come, tra gli altri, il Re di Giordania, Jay-z e Beyonce, i fratelli Winklevoss, che condividono con Mark Zuckerberg la paternità di Facebook.

Sarà presente all?evento anche Dario Fabbri, giornalista, esperto di geopolitica internazionale, già collaboratore del mensile Luxury e ora direttore della rivista 'Domino', edita da Enrico Mentana. Fabbri spiega che ?in un clima di grande incertezza e instabilità geopolitica, sono tantissimi i fattori che un?impresa dovrà tenere in considerazione. Attraverso la mia esperienza sul campo, fornirò informazioni strategiche su un mondo che cambia a velocità mai viste prima, cercando anche di ipotizzare il ruolo del nostro Paese all?interno delle dinamiche mondiali di oggi e di domani. Il tutto all?insegna della concretezza, comprendendo insieme come affrontare i cambiamenti che ci attendono a livello sociale e quindi imprenditoriale?. Tra i relatori anche l?imprenditrice e direttrice del mensile Luxury Francesca Caon, fondatrice dell?agenzia di pr Caon public relations. ?Nell?ideare questo evento - spiega Caon - abbiamo vagliato le reali necessità delle aziende italiane in questo periodo storico. Il risultato è un corso pieno di concretezza e di informazioni applicabili fin da subito, spiegando anche come la comunicazione aziendale, il mio settore specifico, sia una conditio sine qua non per rendersi riconoscibili e desiderabili sul mercato?. L?incontro si terrà all?hotel Principe di Savoia di Milano e spiegherà in dettaglio come avviene la creazione di un marchio nella fascia alta di mercato, riposizionare il proprio brand usando le leve del Made in Italy e renderlo, infine, uno status symbol apprezzato e riconosciuto.