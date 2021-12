Made in Italy: ad Artigiano in Fiera viaggio tra i migliori panettoni

Milano, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Ad Artigiano in Fiera è possibile viaggiare tra il meglio della produzione Italiana in fatto di panettoni artigianali. Nei padiglioni della manifestazione, in programma fino a domenica prossima 12 dicembre dalle 10.00 alle 23.00, sono disponibili tantissimi prodotti artigiani realizzati in tutto il Paese, e che hanno portato a Milano la loro interpretazione del dolce natalizio più amato dagli italiani.

Prodotti da artigiani provenienti da tutto il territorio italiano, i panettoni all'Artigiano in Fiera raccontano la tradizione dolciaria dal Nord al Sud Italia. Protagonisti degli stand degli artigiani troviamo il lievitato del bergamasco Italo Vezzoli, prodotto con solo lievito madre naturale. Dopo ben tre generazioni è ancora la base del nostro panettone unico, frutto di una lenta lievitazione di 36 ore che dona leggerezza al prodotto. Una qualità che si specchia nei suoi alveoli pronunciati che caratterizzano un panettone talmente soffice e delicato capace di non stancare mai il palato e non appesantire lo stomaco.

Da Catania arriva lo "Sfiziusu" di Terra Siciliae nella versione con la crema al pistacchio per rendere ancor più golosa la morbidezza dell'impasto, sottoposto a un processo di lievitazione naturale della durata di 36 ore.

Dal Piemonte il panettone di Onorato Pollo che propone i suoi lievitati preparati rigorosamente con lievito naturale, ingredienti di prima scelta e nessun additivo o conservante. Gli enzimi all'interno del lievito naturale e l'assenza di conservanti ed emulsionanti di origine chimica rendono il "Pan de Ton" un prodotto particolarmente digeribile, dal gusto immediatamente apprezzabile. Prima della cottura, l'impasto viene arricchito da gocce di zabaione, prodotto di punta dell'azienda Piemonte.

Anche Panettoni come quelli salati quelli sfornati da Dolvevita, con il suo panettone con impasto salato e lievito naturale vivo farcito con soppressa del Friuli Venezia Giulia e birra ambrata agricola. Non mancano anche i panettoni del Maestro Pasticcere sorrentino Sal De Riso nelle versioni con ricotta e pere, ricotta profumata al rhum e ovviamente il classico.

Artigiano in fiera è il primo evento phygital delle arti, dei mestieri e dell'artigianato del mondo, con 7 padiglioni, 1.800 espositori, 80 Paesi del mondo presenti e rappresentanti, 28 ristoranti e 18 luoghi del gusto. La piattaforma digitale conta oltre 1 milione di utenti registrati, più di 2.000 artigiani online, dei quali 550 con una propria vetrina , 1.100 filmati di storie e laboratori, oltre 20.000 prodotti in vendita.