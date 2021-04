Made in Italy: con innovativo i-wall Zerica tra i vincitori al Red Dot Awards 2021

Roma, 13 apr. (Labitalia) - Il sistema di erogazione i-Wall, prodotto dal brand italiano Zerica, ha trionfato ai prestigiosi Red Dot Awards 2021 aggiudicandosi il premio sia nella categoria generale che in quella dedicata agli Smart Product, segnalandosi come una delle più interessanti novità dell'anno nel settore degli accessori tecnologici per la cucina. Un risultato che vale doppio per l'iconico marchio siciliano che quest'anno compie 90 anni e ha conquistato la giuria in occasione dei Red Dot Awards, uno storico concorso internazionale organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen che dal 1955 premia i migliori prodotti di design contraddistinti dalla combinazione vincente tra estetica, funzionalità e innovazione tecnologica.

"Con la sua carica innovativa, i-Wall è in grado di garantire acqua fresca, frizzante e ambiente purissima in ogni momento della giornata sia da bere che da utilizzare per la preparazione di pasti o bevande, in totale sicurezza. Si tratta di un sistema estremamente semplice e silenzioso, ed è capace di adattarsi a ogni modulo da cucina da 60 cm. La sua estrema funzionalità consente di riempire anche caraffe e bottiglie di ampio formato con filtro e bombola che possono essere cambiati in totale autonomia", spiega una nota. i-Wall rappresenta il frutto della ricerca continua del brand Zerica, un'azienda familiare che dal 1931 produce sistemi frigoriferi per l'erogazione di acqua e bevande, proponendo dispenser, refrigeratori e distributori d'acqua fredda e gasata apprezzati in tutto il mondo. Uno dei valori più cari della famiglia Zerilli, proprietaria e ideatrice di questa eccellenza del 'made in Sicily', è la passione per la tecnologia, che si percepisce chiaramente in ogni prodotto proposto dall'azienda siciliana.

Nella soluzione i-Wall, questo peculiare aspetto è evidente nella scelta di inserire un touch screen a colori di ultima generazione, che permette di regolare la temperatura dell'acqua e di riempire bicchieri e caraffe con grande semplicità. Oltre ad assicurare la massima personalizzazione, grazie alla possibilità di scegliere anche il livello di gasatura, il collegamento a Internet offre anche la possibilità di gestire e monitorare l'impianto a distanza, anche da un punto di vista dell'assistenza: un tecnico potrà intervenire in tempo reale per individuare eventuali anomalie o problemi nell'utilizzo dell'erogatore. Disponibile in versione Glass, Inox e Black, i-Wall è in linea con il design più contemporaneo grazie a rifiniture di grande stile e una cura dei dettagli che fa la differenza. "Con la sua potenza innovativa, derivata dalla passione di una tradizione familiare lunga quasi un secolo, i-Wall ha tutte le carte in regola per diventare il centro vitale e il cuore pulsante di ogni cucina, cambiando per sempre il volto dei contesti domestici con la fresca ventata della tecnologia", conclude la nota.