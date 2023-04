Made in Italy: Gallucci, nuove aperture per esporre collezioni per i clienti più esigenti

Milano, 17 apr. (Labitalia) - La boutique sarà a Milano in via Borgospesso 18, nel cuore del Quadrilatero della moda. Gallucci aveva già una boutique dedicata alle calzature bimbo ed ha deciso di trasformare il punto vendita dedicandolo alla vendita di scarpe uomo e donna. "In questo negozio potremo esporre le collezioni dedicate ai clienti più esigenti", spiega Gianni Gallucci, direttore generale dell?azienda e fondatore del brand uomo.

La nuova boutique, che è a due passi da Louboutin, Ferragamo e Loro Piana, è stata disegnata dal designer del jet-set milanese Nick Maltese. Quest?ultimo ha elaborato un nuovo concept store dal rigoroso design geometrico, che sarà applicato in tutti i punti vendita Gallucci e allo showroom per i buyer internazionali in San Babila. In tutti gli spazi non mancherà il colore arancio segno distintivo dell?azienda da sempre. Entro la fine dell'anno è prevista l?apertura di un corner a Miami presso 'Artigiano' storico negozio specializzato in prodotti sartoriali made in Italy. "L?accordo è stato siglato dopo una presentazione dei miei prodotti a Miami durante la Miami Music Week, dove ho incontrato personaggi del mondo della musica ed i miei più fedeli clienti", continua Gallucci".

Gallucci è una delle aziende di calzature ed accessori in pelle artigianali totalmente Made in Italy preferite dalle famiglie reali come quella svedese e quella belga, personaggi dello star system come Madonna, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker e del mondo dello sport come Lebron James, Stephen Curry e Luka Don?i?. Il brand, che ha lo stabilimento nelle Marche nel cuore del distretto delle scarpe lusso, ha costruito il suo successo grazie all?artigianalità dei prodotti e a materie prime di qualità. "Il nostro segreto - spiega Gallucci - è stato sempre valorizzare il vero made in Italy ed il fatto a mano, inoltre Il nostro servizio ?su misura? è davvero il fiore all?occhiello dell'azienda".