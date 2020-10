Made in Italy: Terratinta group diventa uno dei 'Campioni della crescita 2021'

Roma, 15 ott. (Labitalia) - Il made in Italy come chiave per superare questa delicata situazione: le aziende che scommettono su dinamicità, versatilità e sostenibilità sono quelle che si espandono maggiormente, soprattutto se coinvolgono i propri dipendenti. Queste sono le basi che hanno permesso alla modenese Terratinta Group, azienda di spicco nel settore dei pavimenti e rivestimenti ceramici d’alta gamma, di essere inclusa tra i 'Campioni della crescita 2021', la classifica realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in occasione della terza edizione dello studio più ampio sulle aziende italiane in maggiore espansione economica.

Tenendo in considerazione il triennio 2016-2019, lo studio richiedeva i seguenti requisiti: avere un fatturato di almeno 100.000 euro nel 2016 e di almeno 1,2 milioni euro nel 2019; essere aziende autonome (non filiali o controllate); avere sede in Italia; aver acconsentito al rilascio e alla verifica dei dati di bilancio; avere un tasso di crescita del fatturato nel triennio 2016-2019; aver avuto una crescita prevalentemente organica. Ma cosa rende Terratinta Group meritevole di tale riconoscimento? Sin dalla sua fondazione, nel 2017, il gruppo ha dimostrato di voler scommettere su una combinazione di fattori che non si limitasse al solo perseguimento del profitto, ma che considerasse fondamentale l’aspetto più umano ed etico dell’attività imprenditoriale.

In questo senso, ha portato avanti una serie di progetti e iniziative organiche che hanno avuto inizio nel 2019 con il Progetto Change, una scelta etica e strategica che prevede, da qui a qualche anno, la trasformazione del Gruppo in un’azienda completamente a impatto zero. Un percorso che garantisce prodotti di alta qualità all’insegna del miglior made in Italy e al contempo portatori di valori oggi imprescindibili. Tra le iniziative, meritano una menzione i programmi Plastic Free, Green Energy, Paper Decrease e la partecipazione dei dipendenti alla Settimana Europea della Mobilità. A sottolineare l’impegno di Terratinta Group sarà poi il la pubblicazione del primo Rapporto aziendale sulla sostenibilità a fine anno.