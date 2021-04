Made in Italy: Viadurini, grandi brand e artigiani insieme in unica piattaforma

Roma, 6 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Un'attenta selezione dei migliori brand di design, un'ampia linea per l'interior decor firmata Viadurini e realizzata da maestri artigiani con materie prime di altissima qualità, ma soprattutto un'assoluta attenzione al cliente: il brand di e-commerce Viadurini conquista i mercati esteri grazie a una shopping experience rivoluzionaria. Nata nel 2015 con l'obiettivo di esportare in tutto il mondo lo stile italiano e far conoscere la straordinaria artigianalità contemporanea e tradizionale del nostro Paese, un patrimonio tecnico culturale unico al mondo, questa innovativa piattaforma con più di 35mila prodotti si distingue sul mercato per un approccio completamente rivolto al cliente.

Dalla sua fondazione ad oggi, Viadurini ha infatti progressivamente acquisito quote di mercato e fatturato in 18 paesi esteri puntando su una strategia vincente: dedicarsi alle persone e ai loro bisogni più nascosti, offrendo le migliori creazioni del design made in Italy con un approccio rivoluzionario e human-centered, basato innanzitutto sull'individuo. Scelta premiata anche economicamente, nonostante la congiuntura storica caratterizzata da una grande incertezza, Viadurini è riuscito ad accrescere considerevolmente i propri volumi di vendite. Dopo gli ottimi risultati del 2020, culminati in un aumento del fatturato del 60%, passando dai 2,6 milioni di euro del 2019 a 4,2 milioni, le previsioni per il 2021 sono ancora migliori, con incrementi addirittura del 103% rispetto all'anno precedente, per arrivare a 10 milioni entro la fine dell'anno e raddoppiare a quota 20 milioni di euro nel 2022.

Il Piano quadriennale degli investimenti - più di 5 milioni complessivi fino al 2025 - comprende anche un rafforzamento della presenza all'estero, in particolare in Paesi come Stati Uniti, Russia, Giappone, Nuova Zelanda, Indonesia e Australia. "Abbiamo iniziato questa avventura nel mondo dell'arredo di design con la convinzione che è il commercio del futuro. Il nostro obiettivo quindi è dare l'opportunità a tutti coloro che amano il design italiano di acquistarlo comodamente da casa in Italia, in molti Paesi europei e non solo", dichiara Giuliano Cranchi, co-fondatore e presidente Viadurini.

Fiore all'occhiello di Viadurini è il customer service: grazie a un team operativo di 35 persone, tra cui 15 esperti madrelingua che assistono il cliente in tempo reale in 19 e-commerce di proprietà, Viadruini è in grado di soddisfare la sempre più crescente domanda proveniente dai mercati stranieri.

Efficiente e puntuale il servizio accompagna il cliente sin dalla fase di avvio dell'acquisto fino al post vendita offrendo la massima professionalità, velocità e sicurezza. Il rivoluzionario approccio di Viadurini risiede proprio nella sua capacità di garantire un'esperienza di acquisto umana, anticipando e comprendendo sempre i bisogni del cliente. Ma non è finita qui, perché a distinguere ulteriormente Viadurini sul mercato è la capacità di offrire, oltre alla consegna al piano con trasportatori specializzati, il montaggio dei prodotti direttamente a casa propria.

Grazie alla piattaforma Viadurini, tutto il mondo può acquistare le più esclusive realizzazioni del design di lusso italiano, attentamente selezionate tra le migliori produzioni artigianali del Belpaese. Mobili, complementi d'arredo, tavoli, sedie e tessuti, sul marketplace Viadurini, vengono proposti a una clientela internazionale accomunata dalla passione per la bellezza senza tempo del made in Italy.