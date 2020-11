Maiorana (C3), 'con Forum arriva supercentrale della distribuzione organizzata'

Roma, 9 nov. (Labitalia) - Il mercato distributivo italiano è vivo e più attivo che mai. Lo dimostra l'alleanza tra Crai Secom, C3, Despar servizi e D.it-Distribuzione italiana, quattro strutture del settore di primario rilievo che hanno dato vita a Forum, la supercentrale della distribuzione organizzata in Italia. Con un concentrato all’acquisto di circa 5 miliardi di euro e una presenza capillare sul territorio di circa 5 mila negozi in tutti i canali in cui operano le strutture territoriali, la nuova struttura si posiziona tra i primi player in Italia con una quota di mercato del 9%.

"Siamo orgogliosi - dichiara Maggiorino Maiorana, presidente del C3 e amministratore unico di Maiorana Maggiorino spa - di aver contribuito alla nascita di un polo di riferimento che ha come obiettivo quello di porsi come interlocutore qualificato verso l’industria di marca . Le strutture delle imprese del Consorzio C3, di cui fa parte il gruppo Maiorana, sono caratterizzate da una gestione agile e dinamica che, unita alla forte radicalizzazione sul territorio, porterà valore aggiunto a tutta la filiera distributiva delle 21 imprese associate, sia in ambito locale che a livello nazionale con i punti vendita Vivo, insegna di proprietà del consorzio. Come gruppo Maiorana potremo competere sul mercato con maggiori servizi e un’offerta ampia e diversificata".

Lo spirito "che ha portato alla creazione di questa nuova importante realtà nasce proprio dalla volontà di riunificare la distribuzione organizzata, mettendo a fattor comune i valori che la contraddistinguono, nonché il know-how delle strutture dei quattro gruppi fondatori e le visioni degli imprenditori che le caratterizzano. La forte sinergia tra vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio ci permette di essere più veloci e flessibili nelle scelte per proporre al cliente un’offerta sempre ricca, tracciabile e sicura. Un’esperienza che difficilmente può riscontrare altrove".