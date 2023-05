Maltempo, Urso: "Pacchetto aiuti mai visto per consistenza e celerità"

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Per affrontare l'emergenza in Emilia Romagna il governo ha varato "un pacchetto di aiuti estremamente importante mai visto nella celerità e nella consistenza". Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del convegno Iren e Ambrosetti sulle materie prime critiche.

Si tratta di 2 miliardi di euro che servono "per questa fase iniziale emergenziale", spiega indicando tra le misure il fondo di garanzia per le imprese e il massimo di aiuti di stato consentiti dalle norme aiuti di Stato europei. Risorse per questa prima fase emergenziale "poi sulla base di un censimento dei danni subiti realizzeremo un secondo provvedimento più mirato" sulle tipologie produttive maggiormente colpite.