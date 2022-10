Mazzone (Accenture), 'nel Metaverso molte opportunità per tutti i settori'

Milano, 18 ott. (Adnkronos) - "Sono molte le persone che si chiedono quali siano state le aziende e i settori che per primi hanno fatto il loro ingresso nel Metaverso e possiamo affermare con sicurezza che l?industria del fashion è stata la prima a sfruttare al meglio le opportunità da esso offerte, seguita subito dopo quella del beauty". Queste le parole di Maria Mazzone, Managing Director di Accenture e Responsabile dell?area innovazione e Metaverso, a margine della nona edizione dell?Accenture Banking Conference, l?appuntamento annuale dedicato ai Ceo e ai C-Level delle principali banche italiane che offre uno spazio di riflessione e confronto sul settore e delinea le caratteristiche della banca nel futuro, svoltosi presso l?Accenture Customer Innovation Network (Acin).

?Anche i settori dello spettacolo, dei media, del Made in Italy, del food and beverage e delle bevande alcoliche si stanno muovendo rapidamente per aggiudicarsi una fetta di Metaverso", ha aggiunto Mazzone, per poi concludere spiegando che questo nuovo mondo digitale e immersivo offre preziose opportunità non solo ai consumatori, ma anche alle aziende: ?Tramite il Metaverso è possibile implementare anche le offerte interne all?azienda, con corsi di aggiornamento, sessioni di training, campagne di recruiting e percorsi di onboarding. Si tratta di possibilità aperte a tutte le aziende di tutti i settori?.