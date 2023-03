MEGA, punto di riferimento in Automazione e Robotica per il settore industriale!

(Adnkronos) - MEGA è l?azienda campana, con sede in Battipaglia, che progetta, sviluppa e realizza macchine automatiche e carpenteria meccanica per la movimentazione e il trasporto dei prodotti.

Dai nastri trasportatori alle linee di palettizzazione robotizzate, fino alle carpenterie metalliche di ogni tipo, MEGA si rivolge a una pluralità di settori industriali garantendo, con professionalità, competenza e assistenza tecnica e progettuale, un pronto problem solving operativo per il layout degli impianti industriali e un? eccellente fornitura di macchinari e parti di macchinari.

15/03/2023, Battipaglia (SA). MEGA opera nel settore dell'automazione, proponendo soluzioni avanzate e complete ed offrendo un supporto globale, dalla progettazione del layout all? installazione degli impianti industriali veri e propri.

Come riferisce il titolare Ivano Esposito ?l? azienda è nata nel 1998, si tratta di una realtà a carattere familiare. Quando abbiamo iniziato l? attività, producevamo inizialmente parti elettriche, cablaggi e articoli relativi al settore delle macchine industriali. In seguito poi, su richiesta di grandi aziende e società nel settore, abbiamo cominciato la costruzione di quadri e la realizzazione di macchine, a partire da zero, ossia, ci siamo occupati della parte di carpenteria vera e propria.

Una produzione conto terzi che, negli anni, ha poi subito un? evoluzione. Le modifiche sono state anche interne all? organico, con la parte di progettazione, la crescita dell? ufficio tecnico e lo sviluppo del team che si occupa della produzione, fino ad arrivare a una sorta di rivoluzione interna alla nostra realtà.

Volevamo iniziare a costruire e progettare qualcosa di esclusivo e di nostro, sempre ovviamente in base alle richieste che ci venivano fatte dalla committenza. E oggi, eccoci qua con la nostra esperienza pluriennale nel settore. Dove, però, come dico sempre ?non si finisce mai di imparare?: siamo sempre sul pezzo per tenerci sempre aggiornati e rispondere prontamente alle richieste di un mercato in continua evoluzione!?

MEGA collabora con grandi realtà che costruiscono impianti industriali nel settore alimentare e del packaging, fornendo macchinari e parti di macchinari per aziende terze che vendono ai loro clienti finali. ?Accanto a tutta una serie di macchine tradizionali per la lavorazione dell? acciaio e per la saldatura, disponiamo di macchinari per la costruzione della carpenteria e per il taglio laser con ?tecnologia 4.0?, decisamente all? avanguardia a livello tecnologico.?

L? azienda è partner di molte realtà, in svariati settori mercelogici. ?Per alcuni nostri clienti, produttori e confezionatori di frutta secca, come ad esempio il leader Besana, produciamo da zero i macchinari. Oppure, ancora, collaboriamo con svariate società, fornendo impianti tecnologici, carpenterie, soppalcature di sostegno, bilance, nastri trasportatori? insomma, elementi in grado di sorreggere svariate parti di un impianto industriale. Siamo in grado di ?snellire? la produzione, fornendo macchinari che si inseriscano in modo efficiente nel processo produttivo.

Oltre a progettare un layout completo di un impianto, possiamo produrre anche macchine e strutture industriali che, letteralmente, servono per far funzionare altre macchine. Ci occupiamo anche della parte della traslazione, dello spostamento e della costruzione di parti di impianto per la logistica interna di processo. Spesso, costruiamo noi stessi le parti o le commissioniamo a società in grado di svilupparle. Molte volte ci interfacciamo con più aziende, confrontandoci anche con altre società che costruiscono. In alcuni casi, poi, gestiamo noi le varie forniture e commesse, insieme all? azienda cliente, con un operato a 360 gradi.?

Il maggiore punto di forza, tra tutti gli altri? ?Sicuramente la forte assistenza tecnica e progettuale: riusciamo a risolvere problemi in maniera veloce e decisiva. Spesso infatti il cliente ha alcune difficoltà, prevalentemente circa le decisioni relative a come iniziare la produzione di un prodotto? e questo è frequente soprattutto nel settore del packaging, dove alcuni design delle confezioni hanno senso per tempo limitato, e poi c?è la necessità di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato.

Molti acquistano il macchinario, in sostituzione di uno obsoleto, ma non sanno poi dove andarlo a collocare in modo esatto nel processo di produzione già esistente. In questo caso, noi li aiutiamo a sviluppare un sistema efficiente in grado di inserire la macchina negli spazi a disposizione: progettiamo e diamo un? idea simulazione 3D e gliela sottoponiamo, in modo da potersi rendere conto della soluzione finale. Disegniamo quindi un layout di impianto, e poi procediamo alla costruzione: in questo modo inseriamo una macchina nuova in un processo produttivo che da lì in poi sarà più snello ed efficiente!?

La clientela di MEGA è costituita principalmente da industrie o costruttori finali. ?Con Besana, ad esempio, ci siamo interfacciati con varie aziende costruttrici di impianti, di pesatura, trasporto e confezionamento, mettendo ?tutti e tutto? insieme in un unico progetto. Abbiamo tra i nostri clienti anche il Pastificio Garofalo, al quale, come Besana, abbiamo fornito una struttura di interfaccia per alloggiare trasportatori bilancia fino al confezionamento.

Non solo. Con Napasol, altro leader nel settore di riferimento, collaboriamo sia nella costruzione che nella progettazione, sviluppando insieme un layout dell?impiantistica. Attraverso la definizione di disegni 3D, prepariamo ?la bozza? della struttura e gli diamo forma. Nello specifico, collaboriamo con loro al sistema ?Statisol?, un innovativo sistema di trasporto che trasferisce grossi contenitori di frutta secca e che consente, tramite il trattamento dell?aria, il successivo riscaldamento, la pastorizzazione nel vacuum, la tostatura e il raffredamento. Napasol poi si occupa del collaudo finale dell? impianto.

La nostra clientela è davvero varia! Si va da Heineken, a cui forniamo svariate parti di impianto nei birrifici (principalmente piping industriale, tubazioni, installazione di fermentatori silos e passerelle di accesso) a Cooper Standard, a cui forniamo e progettiamo fine linea o modifichiamo parti di impianto nel settore automotive.?

L? azienda fornisce anche macchinari e parti di impianti a imprese complementari. ?I nostri clienti storici vanno da Umbria Packaging, che si occupa di impianti per il confezionamento settore pet food, a Selematic Spa, che tratta il confezionamento della pasta (macchine di fine linea per l? incartonamento) fino a Sircem, che costruisce impianti per pastifici (nello specifico, si occupa della parte iniziale del processo produttivo, con i silos della semola e il trasferimento dei farinati e dei prodotti finiti).?

Insomma, in base alla richiesta - e in un confronto costante con il cliente -, MEGA si occupa della robotica e dell? automazione industriale, seguendo a 360 gradi le fasi della progettazione, della produzione e dell? installazione di macchinari e parti di macchinari, garantendo a coloro che vi si rivolgono qualità, precisione, professionalità, esperienza e forte problem solving!

Contatti

Sito Web: www.megaitalia.eu



Mail: info@megaitalia.eu



Tel: 0828 342628