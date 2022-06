Mele (Its Italia): "Intesa con consulenti su Its e apprendistato di qualità"

Bologna, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Andiamo avanti per far decollare l'apprendistato di qualità, è un compito che possiamo assolvere insieme. Il protocollo d'intesa che sigliamo punta a questo. Voi consulenti del lavoro siete un anello strategico, un interlocutore privilegiato per arrivare alle imprese". Lo ha detto Alessandro Mele, vice presidente dell'Associazione rete fondazioni Its Italia, intervenendo al Festival del lavoro in corso a Bologna, organizzato dai consulenti del lavoro.

Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha siglato un protocollo con l'Associazione rete fondazioni Its Italia per accrescere la diffusione degli Its in Italia.