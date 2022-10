Migranti: Cbre Gws sostiene il progetto ‘Employment skills for refugee’

Roma, 11 ott. (Labitalia) - Un futuro migliore per chi ha dovuto lasciarsi il passato alle spalle. Una nuova occasione di riscatto per centinaia di profughi che si trovano in terra straniera, alla ricerca di un?opportunità di autorealizzazione personale e professionale. È il progetto ?Employment Skills For Refugee?, che coinvolge diversi Paesi in tutto il mondo e che per l?Italia vede come partner Cbre Global Workplace Solutions, divisione del Gruppo Cbre attiva nel mercato immobiliare e specializzata nei servizi di facility management. In un momento storico particolarmente complesso come quello attuale, a fare le spese di crisi e conflitti sono famiglie e individui che lasciano la propria terra in cerca di fortuna e di condizioni di vita migliori. Questo progetto punta proprio a sostenere le organizzazioni locali con gli elementi essenziali necessari per favorire l?inserimento e l?integrazione di queste persone attraverso il ricollocamento nel mondo del lavoro.

Per questi motivi, la campagna ?Employment Skills For Refugee? ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come miglior iniziativa di Social Responsibility presso The British Chamber of Commerce for Italy, organismo che mira a favorire il commercio e lo sviluppo di business tra il Regno Unito e l?Italia. Nel corso dell?evento, sono stati consegnati i premi per le campagne DE&I più meritevoli secondo la commissione di membri e partner della Bcci. ?Uno degli elementi fondamentali per favorire l'integrazione dei rifugiati - commentano gli organizzatori del progetto - è garantire l'accesso al mercato del lavoro. Abbiamo deciso di rispondere a questa sfida con un programma triennale nato con l'obiettivo di fornire ai rifugiati nuove competenze che possano aumentare l'occupabilità. Vogliamo fare la nostra parte perché crediamo fermamente che il settore privato possa dare un contributo significativo sostenendo l'integrazione dei rifugiati e aprendo loro percorsi per un lavoro dignitoso".

A consegnare il riconoscimento al progetto è stata Alessandra Tatoni, Diversity Equity & Inclusion Champion per CbrE Gws, ovvero portavoce delle pratiche virtuose DE&I all?interno dell?organizzazione ed esperta delle tematiche legate alla diversità e inclusione all?interno dell?azienda, che si è congratulata attraverso le parole del Ceo Matt Cook: ?Cbre Global Workplace Solutions è orgogliosa di supportare Bcci nei suoi obiettivi DE&I. Sempre guidati dai nostri valori, rispetto, integrità, servizio ed eccellenza, lavoriamo ogni giorno con l'obiettivo di creare spazi fisici e mentali in cui nessuno dei nostri dipendenti si senta escluso o discriminato. In Cbre Gws cerchiamo di valorizzare l'unicità dell'individuo, perché un team diversificato rafforza le nostre capacità innovative liberando il potenziale di tutti". Un impegno che fa parte di un percorso più lungo avviato da tempo dall?intero Gruppo Cbre a sostegno delle comunità più povere e disagiate del Pianeta, con investimenti e azioni di raccolta fondi e coinvolgimento dell?opinione pubblica in tutta l?area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa).