Mirco Soprani, LIFE SKILLS® Business: accrescere il benessere organizzativo per migliorare i risultati aziendali

(Bologna, 24/05/2023) - E? fondamentale per gli imprenditori rivolgersi ad enti che organizzano percorsi formativi per potenziare le competenze a livello emotivo, relazionale e cognitivo e incrementare, così, anche la produttività.

Bologna, 24/05/2023 - Se c?è un?eredità psicologica che la pandemia ha lasciato, questa è la consapevolezza della fragilità e della caducità delle cose. E per molti, tale considerazione porta a voler vivere la propria vita appieno, sfruttandone tutti I momenti. Discorso che vale anche in ambito lavorativo dove sta avvenendo un cambiamento culturale epocale, che riguarda non solo le giovani generazioni: semplificando un po? il concetto, non si vuole più vivere per lavorare ma lavorare per vivere bene. E? in questo contesto che diventa sempre più essenziale il concetto di benessere organizzativo aziendale, ossia, secondo la definizione di Avallone e Bonaretti ?la capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione?. ?Le ultime ricerche ? conferma Mirco Soprani, Ceo della LIFE SKILLS® Business di Bologna, Executive Coach, Trainer e Consulente Strategico nell?area HR Development con più di 20 anni di esperienza - hanno dimostrato come dipendenti e collaboratori ritengano che il benessere lavorativo sia un fattore importante almeno quanto la stessa retribuzione. Ed è dimostrato da numerosi studi come i risultati ed i profitti siano migliori in ambienti di lavoro dove i dipendenti si dichiarano soddisfatti del clima aziendale?.

Ma come si fa a realizzare il benessere organizzativo? ?Tutto deve partire dai manager o dagli imprenditori ? spiega Mirco Soprani ? perché è il leader che deve creare l?ambiente ideale, lavorando prima di tutto su se stesso e sulle sue ?life skills?, ossia l?insieme delle abilità personali (emotive, relazionali e cognitive) che consentono di affrontare positivamente le richieste e le sfide quotidiane. Queste capacità sono ormai considerate essenziali, insieme alla formazione tecnica, per raggiungere gli obiettivi prefissati e vengono acquisite tramite una specifica formazione?.

LIFE SKILLS® Business ha sede a Bologna e supporta le organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni nello sviluppo del benessere organizzativo; progetta e realizza percorsi di training e coaching finalizzati a potenziare le 10 ?life skills? identificate dall?Organizzazione Mondiale della Sanità e Masterclass rivolte a manager e imprenditori. Tutti I corsi sono organizzati secondo le diverse esigenze delle imprese.

