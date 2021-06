Montagna: sul Col Margherita aria pulita come sull’Artico

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Respirare l'aria del Circolo Polare Artico rimanendo in Italia si può. Accade sul Col Margherita, nella Ski Area San Pellegrino, a cavallo fra Trentino e Veneto. Lo dicono i dati della stazione Cnr situata in vetta, a 2.520 metri. Qui, infatti, si registrano valori di ozono di poco inferiori a quelli di Ny Ålesund (isole Svalbard, Norvegia), il paese abitato più a Nord del mondo, misurati dagli strumenti della stazione Zeppelin. Sopra a Falcade e al Passo San Pellegrino, l'aria è pulita come a Ny Ålesund, dove si trova la base Dirigibile Italia del Cnr. Le terre abitate site più a nord del pianeta Terra, nell'arcipelago delle Svalbard, registrano valori di ozono pari a 100 µg m-3 mentre sul Col Margherita il valore massimo su 8 ore è di 99.8 µg m-3. Simili anche i livelli di PM10: quelli estivi sul Col Margherita (6±2 µg m-3) sono rapportabili a quelli delle Svalbard, (tra 1-15 µg m-3) così come della stazione Jungfraujoch nelle Alpi svizzere occidentali (a 3580 m s.l.m i livelli registrati sono pari a 6±3 ?g m-3) e della Norvegia (a luglio e agosto 5-7 µg m-3).

L'osservatorio del Col Margherita è l'avamposto del Cnr per lo studio della composizione chimica degli aerosol atmosferici nelle Alpi orientali, e lavora in sinergia con l'Università Ca' Foscari di Venezia. "Nel caso dell'ozono - spiega Warren Cairns, del Cnr, Istituto di Scienze Polari (Isp) presso il Campus Scientifico dell'Università Ca' Foscari di Venezia - il limite italiano per la salute umana è < 120 µg m-3 e il limite di allarme è 240 µg m-3. Per le PM10 invece la soglia massima è fissata a 50 ?g m-3 per i comuni italiani da non superare più di 35 volte per anno civile. La qualità dell'aria sul Col Margherita è decisamente distante da questi valori massimi. Ozono e PM10 si avvicinano ai dati dell'Artico e questo ci dà l'idea di quanto sia 'incontaminato' questo anfiteatro naturale a 2.520 metri di altitudine".

Il Col Margherita è una tappa immancabile per gli amanti dello sport, una meta da vivere tutto l'anno, con gli sci, con le scarpe da trekking o in mountain-bike. "Il Col Margherita - afferma il direttore della Ski Area San Pellegrino, Renzo Minella - è una punta di diamante del nostro arco alpino. Al di là dell'imponente panorama che offre qui si sono condensate attività scientifiche di alto livello, grazie al Cnr ma anche alla creazione del Col Margherita Park, un parco tematico, studiato e realizzato in collaborazione con il Muse - Museo delle scienze di Trento, che si articola in un facile percorso che racconta la storia e la formazione delle Dolomiti. Oggi è in fase di realizzazione anche un parco botanico e saranno pronti a fine giugno una serie di nuovi bike trail che rendono la montagna più impervia a portata di tutti, dai ciclisti più esperti alle famiglie". Tante anche le attività da fare in estate, a partire dalle escursioni consultabili sul sito www.passosanpellegrino.it.