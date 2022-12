Mozzarella Bufala Campana Dop: calano consumi, allarme del Consorzio

Roma, 5 dic. (Labitalia) - La filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop subisce i primi effetti dei rincari di materie prime, inflazione e prezzi nel carrello della spesa. Nel bimestre settembre-ottobre 2022, i consumi di Bufala Campana Dop sono diminuiti, facendo registrare un calo del 4,54% a settembre e del 3,50% a ottobre. Inoltre, il trend di novembre è ulteriormente in diminuzione.

?Si tratta di un campanello di allarme importante, è la conferma di un anno difficilissimo?, commenta il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo. Le preoccupazioni del presidente sono rivolte al futuro: ?Rischiamo di vedere azzerata la crescita che, nonostante le difficoltà, il comparto era riuscito a conquistare dall?inizio dell?anno. La resilienza post Covid che abbiamo dimostrato si è scontrata con le conseguenze economiche della guerra, con l?inflazione che galoppa, con un aumento dei costi impensabile, a cui stiamo cercando di fare fronte. Il risultato è un?incidenza significativa sulla redditività del comparto.

Dopo una prima parte di anno in crescita con una media del +5%, da settembre in poi le aziende sono in affanno e bisogna intervenire subito. "Facciamo nostro l?allarme già lanciato da Assolatte e dalle associazioni di categoria sull?eccessivo aumento del prezzo del latte vaccino: la filiera bufalina - conclude Raimondo - vive la stessa situazione, partendo già da un costo altissimo del latte alla stalla, che in questo momento di difficoltà il mercato non riesce ad assorbire?.