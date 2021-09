Napoli, Manageritalia Campania incontra i candidati sindaci

Napoli, 9 set. (Adnkronos/Labitalia) - Parte sabato 11 settembre mattina il ciclo di incontri che Manageritalia Campania ha organizzato presso la propria sede e in diretta online con i quattro candidati sindaci di Napoli. Le '4 giornate per Napoli' saranno moderate dal giornalista Antonio Corbo e saranno visibili a tutti in streaming sui canali YouTube e Facebook Manageritalia, nell'ordine: Catello Maresca (11 settembre ore 9,45), Gaetano Manfredi (18 settembre ore 10,30), Alessandra Clemente (22 settembre ore 19,15), Antonio Bassolino (29 settembre ore 16,30).

"Questi incontri mai come oggi hanno la valenza di dialogare con i candidati sindaci - spiega Ciro Turiello, presidente Manageritalia Campania - per portare, sin dall'inizio di questa nuova amministrazione della città e del territorio, il contributo dei manager non solo a livello economico, ma anche sociale. Nel dialogo ci confronteremo su tutti quegli aspetti che sono interesse comune per cambiare davvero passo e procedere spediti verso il rilancio".

"L'azione della futura amministrazione - prosegue Turiello - è determinante per fare squadra con tutti, delineare e sviluppare, anche grazie al Pnrr, al contributo dei manager e di tutte le componenti economiche, istituzionali e sociali, il nostro futuro. Noi e i manager nostri associati crediamo fermamente di poter dare ancor più che in passato un contributo determinante per la crescita della città, del territorio, del Sud e quindi di tutto il Paese". Oltre al presidente Turiello, agli incontri saranno presenti i membri del consiglio direttivo e manager associati che dialogheranno con i candidati. Tutti potranno seguirlo in streaming sui canali YouTube e Facebook Manageritalia.