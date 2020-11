Nasce Luxury, nuova rivista per imprenditori e liberi professionisti

Milano, 19 nov. (Labitalia) - Cento pagine di contenuti, distribuzione mensile direttamente a casa del lettore e un target di riferimento ben preciso: imprenditori e liberi professionisti che vogliono scoprire le ultime novità in fatto di branding, marketing, comunicazione, lifestyle e denaro. E' questo il cuore pulsante di Luxury, una nuova rivista che esplora il mondo del business in tutte le sue sfaccettature partendo dagli ingredienti chiave che hanno fatto dell’italianità stesso un brand amato in tutto il mondo.

La società editoriale che pubblicherà il magazine Luxury nasce in seno a Rifra, storica impresa milanese guidata da Matteo Rivolta e nota a livello internazionale per cucine e bagni di lusso che arredano alcune delle proprietà più prestigiose del mondo, come quella dei cantanti Beyoncé e Jay-Z, i fratelli Winklevoss di Facebook, il re di Giordania e la villa più costosa di Beverly Hills, con un valore di mercato superiore ai cento milioni di dollari.

"L'obiettivo - spiega Matteo Rivolta - è portare sul mercato l’expertise creato in Rifra per la costruzione e diffusione del marchio e dei suoi prodotti. Vogliamo aiutare gli imprenditori a posizionare o riposizionare i propri prodotti nella fascia alta di mercato, un segmento in cui il nostro Paese eccelle e che storicamente non subisce crisi: il lusso è un asset fondamentale per l’Italia specialmente in questo periodo storico così incerto".

Dopo mesi di lavoro e di coordinamento, il team sarà guidato da Francesca Caon, titolare dell’agenzia di pubbliche relazioni Caon public relations e ora direttrice dell’unica rivista creata da imprenditori per imprenditori e manager di successo che vogliono ottenere il massimo dal proprio business. Al suo interno i lettori troveranno un distillato di business, economia e finanza con un particolare focus verso la fascia alta di mercato.

La squadra di Luxury è composta da giornalisti professionisti, alcuni dei quali oltreoceano, che si occuperanno di selezionare informazioni e argomenti di alto profilo e di tendenza per raccontare il meglio del meglio del lifestyle, del business e della finanza. All’interno del primo numero saranno presenti articoli su come conquistare la fascia alta di mercato senza i capitali delle grandi compagnie, report sul mondo del premium-luxury, consigli sulla gestione del patrimonio, gli hotel più esclusivi di Milano, la rinascita di New York nel 2021 e i drink preferiti di Hollywood.

"E' un onore e al tempo stesso una grande responsabilità - spiega la Francesca Caon - dirigere questo progetto innovativo. Con Matteo Rivolta abbiamo deciso di intraprendere quest’avventura per dare voce al mondo imprenditoriale e condividere dati, analisi, strategie e spunti di riflessione che consentano di aprire nuove prospettive. Luxury, in definitiva, sarà uno sguardo a 360 gradi sul mondo del business e una guida operativa per tutte le aziende e i professionisti che desiderano conquistare la fascia alta di mercato".