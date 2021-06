Nasce Pasca academy, scuola per formare consulenti finanziari indipendenti

Roma, 8 giu. (Labitalia) - "In tutti i Paesi più all'avanguardia sotto il profilo finanziario, i consulenti indipendenti rappresentano un punto di riferimento per ogni risparmiatore. In Italia sono ancora pochissimi, meno di 400, ma dopo anni di battaglie questa figura è stata finalmente riconosciuta dall'ordinamento, ha un albo professionale dedicato e promette di essere una straordinaria opportunità professionale anche per i più giovani. Per questo ho deciso di creare Pasca Academy, una vera e propria scuola per formare i consulenti finanziari indipendenti del futuro". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe Pascarella, uno dei principali esperti europei di analisi di società quotate in borsa negli Usa, ceo del gruppo PascaProfit e autore del bestseller 'Dove metto i miei soldi', attraverso il quale promuove l'alfabetizzazione finanziaria in Italia.

"L'obiettivo di Pasca Academy - spiega - è aiutare gli investitori a gestire il proprio denaro in modo corretto diventando dei consulenti finanziari indipendenti, e quindi totalmente autonomi. Inoltre, in un momento economicamente molto complesso per l'Italia, questa svolta rappresenta un'ottima opportunità per tutti coloro che vorranno cimentarsi con quella che, a tutti gli effetti, si prospetta come una delle professioni del futuro". Come figura sempre più richiesta sul mercato, "il consulente finanziario di domani dovrà rispondere a determinate caratteristiche sempre più centrali, su tutte l'indipendenza da certe logiche imperanti. E' questa, e solo questa, la condizione primaria affinché si possano garantire al meglio gli interessi e i soldi del risparmiatore".

"Il nostro percorso - sottolinea - sarà quindi incentrato su tutte le competenze che si devono conoscere per svolgere questa professione con alta professionalità e rispetto del cliente, anche in ottica dell'iscrizione all'albo ocf". Giuseppe Pascarella sarà affiancato dagli esperti Andrea Casella, Mirko Serra, Mattia Alterani e Mattia Santarelli, mentre il percorso della scuola Pasca Academy sarà illustrato ufficialmente in una premiere il 14 giugno alle ore 20:30 sul portale del gruppo PascaProfit.