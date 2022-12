Natale: SproutWorld, sotto l'albero la matita che diventa abete, il regalo green che dura 100 anni

Roma, 22 dic. (Labitalia) - L?azienda danese SproutWorld, produttrice delle uniche matite piantabili al mondo, lancia il regalo più virtuoso che ci sia per Natale: una matita che diventa albero. Se SproutWorld offre già matite che si trasformano in piante o fiori, il marchio va così oltre proponendo di coltivare il proprio mini-abete: il più poetico e verde dei doni, risolutamente rivolto al futuro. Così la matita SproutWorld finora disponibile con 10 semi diversi che si trasformavano in piante, fiori o erbe aromatiche per Natale si trasforma un mini albero di Natale. La varietà Spruce è stata scelta appositamente dal ceo di SproutWorld Michaël Stausholm per le sue virtù. Infatti, le conifere sempreverdi, gli abeti rossi assorbono CO2 e forniscono ossigeno durante la loro crescita. L'abete rosso è un bellissimo albero che può essere tenuto in casa come albero decorativo tutto l'anno, oppure quando diventa un po' più grande può essere piantato all'esterno e utilizzato come albero di Natale per gli anni a venire e testimoniare così un impegno a prendersi cura dell?ambiente e del futuro del pianeta.

Le matite piantabili sono ecologiche e sostenibili dal design all'uso. Il marchio è inoltre certificato B Corp dal 2022: un marchio prestigioso che attesta il suo impegno sostenibile. I prodotti SproutWorld sono completamente biodegradabili e realizzati con materiali al 100% che rispettano il pianeta e sono sicuri per la tua salute. Tutte le matite Sprout sono naturali al 100% e realizzate con legno raccolto in modo sostenibile. Sono costituiti da una miscela di grafite e argilla non tossici e la capsula del seme è costituita da un materiale a base vegetale. Naturalmente, la promessa di SproutWorld va ben oltre una semplice matita eco-responsabile poiché ha una seconda vita. Una volta troppo piccola per essere utilizzata, basta piantarla nel terreno, annaffiarla e dopo poche settimane apparirà una magnifica pianta. Inoltre, al fine di ridurre la propria impronta di carbonio, l'azienda ha scelto di non produrre i propri prodotti in Asia, a differenza di tutti gli attori del settore. Il fondatore insiste su questo punto "produciamo le nostre matite in Polonia e negli Stati Uniti, è l'unico modo per garantire un prodotto veramente sostenibile".

La nuova edizione della matita piantabile di SproutWorld è composta da una scatola di 5 matite di grafite che spuntano in abete. Ogni matita è incisa, con tecnologia laser senza ricorso a chimica o altri materiali dannosi per l?ambiente, con messaggi sull'importanza e sui benefici di piantare alberi per il nostro prezioso pianeta. Le ultime nate in casa Sprout sono gli eyeliner e le matite per sopracciglia piantabili. Invece di gettare le matite da trucco nella spazzatura dopo l'uso, quelle di Sprout possono essere piantate per far crescere bellissimi fiori di campo, amici delle api. Una gift box speciale come idea per un regalo di Natale originale e sostenibile. ?Abbiamo realizzato gli eyeliner - spiega il fondatore e ceo Michael Stausholm - perché vogliamo dimostrare che una matita sostenibile può essere di ottima qualità, facile da usare e aiutare l?ambiente. Pensiamo che gli eyeliner siano un'idea regalo ideale perché comunicano che sia chi li regala che chi li ricevono possono fare qualcosa per la salute del pianeta". Stausholm spiega che gli eyeliner Sprout sono realizzati in collaborazione con un partner europeo leader nel settore della bellezza, cogliendo la sfida di realizzare un rivestimento ecologico che non comprometta la qualità. L?eyeliner è realizzato in legno certificato, contiene interamente ingredienti naturali ideali anche per i vegani e, soprattutto, si tratta di una formula completamente riciclabile che restituisce alla natura, essendo possibile piantare la matita e far crescere fiori.