Numero Blu Servizi vara un progetto di formazione professionale per individuare i Team Leader di domani

(Adnkronos) - Sviluppata dal reparto HR, l?iniziativa è volta a valorizzare le competenze degli operatori di call center per impostare un piano di crescita professionale all?interno del team aziendale. Il CEO Leopizzi: ?La formazione permanente è parte del nostro approccio human centric , volto al potenziamento del fattore human touch, connaturato al nostro servizio?

Milano, 26 Settembre 2022? Numero Blu, realtà italiana attiva nell?ambito del BPO, ha varato un progetto di individuazione di competenze e attitudini dei propri operatori di contact center finalizzato ad una contestuale valorizzazione delle stesse, in ottica di crescita professionale.

Obiettivo primo del progetto è dunque quello di accompagnare gli operatori in un percorso di scoperta e valorizzazione delle proprie potenzialità e competenze, consentendo a tutti i partecipanti di continuare a crescere all?interno dell?azienda, arrivando a ricoprire, da subito o nel prossimo futuro, incarichi di team leadership con responsabilità di coordinamento. D?altra parte, oltre allo sviluppo di competenze in occasione dei possibili passaggi di ruolo, l?iniziativa sarà efficace nel consolidare le skills di cui gli operatori già dispongono, o nell?integrarne di nuove in ottica di formazione professionale, per un continuo miglioramento delle performance individuali e di team.

Il progetto verrà erogato con strumenti customizzati rispetto ad esigenze individuali ed aziendali. Le attività prevedono sessioni on-line, formazione in aula e colloqui one-to-one con l?ausilio di consulenti senior di comprovata esperienza. La fase preliminare del progetto consentirà di rappresentare all?operatore una mappatura delle proprie competenze, un percorso di crescita personalizzata, l?individuazione di talenti o attitudini specifiche, assieme ad una valutazione in termini di leadership potenziale. La stessa azienda avrà modo di inserire ciascuna figura professionale nella posizione più idonea rispetto al profilo così delineato, alle preferenze espresse dalla persona ed alle potenzialità emerse in fase di analisi. I Team Leader -attuali o potenziali- assieme agli Operatori Senior, costituiranno così la squadra di Numero Blu per i prossimi anni di attività, in un contesto aziendale sempre attento al benessere delle risorse interne e ad una gestione del business proficua ed efficiente. Nel prossimo futuro, grazie a Team Leader , il format così predisposto diventerà parte integrante di un programma di formazione permanente che costituirà un vero e proprio asset dell?azienda.

Il CEO Luca Leopizzi ha dichiarato: ?La formazione permanente è parte del nostro approccio human centric , volto al potenziamento del fattore human touch connaturato al nostro servizio?. Prosegue su questa linea il ?Direttore HR Andrea D?amico, che aggiunge: ?Il patrimonio più importante di Numero Blu sono le persone. Benessere, coinvolgimento e crescita professionale di ogni dipendente sono parte del nostro approccio, teso a supportare il patrimonio umano e specialistico di ciascuno, in un contesto che vogliamo rendere sempre più stimolante. Proprio la Numero Blu Academy diventerà il fulcro di questa strategia di valorizzazione, tesa a posizionare la professione di operatore di contact center in termini sempre più specialistici e consulenziali, a tutto vantaggio dei nostri colleghi e di tutti i clienti?.

In ordine di tempo questa è stata solo l?ultima iniziativa posta in atto da Numero Blu a favore dei propri dipendenti. Nell?ultimo anno l?azienda ha reso operativo un progetto di remotizzazione di oltre 1000 postazioni totali. E? stato così possibile attivare da remoto un processo formativo basato su sessioni di e-learning relative a varie materie professionali, con approfondimenti specifici nei principali settori target in cui opera Numero Blu, come Utilities e GDO. Frequenti sono stati inoltre i programmi di formazione per l?aggiornamento in ambito digitale, finalizzati ad un corretto utilizzo degli applicativi su PC e con essi, iniziative volte a favorire gli studenti lavoratori con incentivi alla prosecuzione degli studi, grazie a orari di lavoro personalizzati. È stato poi ulteriormente intensificato il novero delle convenzioni attive in diversi ambiti merceologici per conferire ai dipendenti vantaggi di natura commerciale come, ad esempio, sconti su prodotti o servizi di varia tipologia.

A proposito di Numero Blu SpA

Numero Blu è una realtà italiana attiva nell?ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall?iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni Numero Blu non ha mai voluto delocalizzare all?estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l?occupazione e la qualità lavorativa ?Made in Italy?. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l?head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); con oltre 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: Numero Blu crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti.www.numeroblu.it