Offrire corsi online è appena diventato più facile grazie alle startup Corsidia ed Esmerise

(Milano 09/01/2023 ) - Milano 09/01/2023 - Le startup italiane Corsidia ed Esmerise uniscono le forze per aiutare a creare i migliori percorsi di formazione online.

Corsidia è una startup specializzata nel selezionare le opportunità formative di maggior qualità e, in particolare, i corsi di formazione per disoccupati che offrono le migliori possibilità per trovare lavoro in Italia.

Esmerise è invece una piattaforma italiana nata dalla visione di alcuni giovani imprenditori italiani: rendere accessibile a tutti la creazione e la vendita di meravigliosi corsi online, focalizzandosi sull'esperienza di apprendimento degli studenti. Il nome deriva da "mesmerise", che in inglese significa "catturare completamente l'attenzione". Chiunque abbia insegnato lo sa: tenere vivo l?interesse degli studenti è una parte fondamentale del gioco.

Oggi, Corsidia ed Esmerise annunciano la loro partnership per aiutare istituzioni e persone a condividere conoscenze mediante la creazione di percorsi formativi online.

Questa partnership combina le competenze di Corsidia nel selezionare le opportunità formative di alta qualità con la tecnologia di Esmerise, necessaria alla creazione di esperienze formative all?avanguardia.

Spesso, il motivo per cui un?attività formativa non riscuote successo non è l?assenza di un pubblico interessato, ma piuttosto la mancanza delle competenze necessarie.

?Vediamo progetti con molto potenziale fallire sul nascere per aver commesso errori banali, facilmente evitabili con l?esperienza?, afferma Duccio Armenise, il founder di Corsidia. ?Il valore più grande non è la piattaforma, è la community di formatori che hanno avuto successo e ora mettono le loro storie, il loro know-how, a disposizione delle altre persone che vogliono cimentarsi nell?impresa di costruire un business basato sui corsi online?.

"Uno degli errori più comuni che vediamo è pensare che i corsi siano dei prodotti come gli altri" spiega Leonardo Paglia, il fondatore di Esmerise. "Le persone, in realtà, non comprano semplicemente un corso, ma investono una parte del loro tempo e della loro vita per diventare la persona che desiderano essere. In altre parole, acquistano la loro trasformazione."

?Questo è particolarmente vero quando ti occupi della formazione professionale, soprattutto se si tratta di corsi di formazione finalizzati a trovare o cambiare lavoro? concorda Duccio ?la nostra missione è proteggere i nostri utenti da certificati senza valore e altre possibili fregature.?

Registrandosi su Corsidia o su Esmerise è possibile presentare la propria attività formativa e caricare il materiale dei corsi per ottenere un feedback dal team. Le proposte formative di maggior valore vengono selezionate per la promozione su Corsidia mentre alle altre, se il team ritiene che ci sia potenziale, è offerto un percorso di mentorship che consenta di correggere eventuali problemi.

Al centro di tutto questo c?è un corso online (guarda caso) che contiene tutte le lezioni e le risorse necessarie a far bene. A titolo esemplificativo ci sono istruzioni dettagliate su come registrare i video, organizzare il materiale didattico e strutturare la comunicazione verso i potenziali studenti. Per stare al passo coi tempi, nuovo materiale è aggiunto periodicamente.

A corredo vi sono le interviste ai formatori che hanno avuto successo e la possibilità di interagire all?interno della community per ricevere aiuto sulle difficoltà individuali.

Grazie a questa partnership il pubblico avrà accesso a una selezione di corsi online di alta qualità, offerti su una piattaforma all?avanguardia che include tutte le funzionalità necessarie al successo dello studente.

In questo modo, oltre ad avere la garanzia che quanto promesso nella presentazione dei corsi corrisponda a realtà, gli studenti beneficiano di un'esperienza di studio coinvolgente: l?interazione con l?insegnante, la community degli studenti e la gamification sono alcuni dei fattori che contribuiscono ad aumentare i tassi di completamento. Al termine del percorso di formazione lo studente può ottenere un attestato protetto da un efficace sistema anti-plagio.

Per informazioni:



Corsidia.com





Esmerise.com



Numero verde: 800.984.681