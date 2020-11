Olio: Coricelli punta sul territorio con l'evo Dop Umbria Colli Assisi Spoleto

Perugia, 10 nov. (Labitalia) - L’arte di fare olio extra vergine di qualità, che accompagna Pietro Coricelli da oltre 80 anni e da tre generazioni, si unisce all’amore per il territorio e da questo connubio nasce l’evo Dop Umbria Colli Assisi Spoleto di Casa Coricelli, un racconto dei paesaggi bucolici della campagna umbra, dei sapori e profumi sprigionati dal cuore verde d’Italia. Un olio di alta qualità, frutto di un’ottima annata per la campagna olearia locale, che vuole essere un omaggio alla tradizione di famiglia e alla terra dove per Coricelli tutto è iniziato nel 1939. L’olio Dop Umbria è prodotto esclusivamente da olive di cultivar di Moraiolo, Frantoio e Leccino raccolte nell’Oliveto del Barbarossa, il podere di famiglia, e frante presso il frantoio di proprietà a Spoleto, garantendo pertanto una rigorosa e diretta gestione dell’intero ciclo produttivo, dalla coltivazione dei frutti alla loro molitura.

Un olio dal colore verde, fruttato e fragrante, dal sapore deciso e intenso che lo rende particolarmente adatto per l’uso a crudo, in particolare su cacciagione, carni alla brace, pesce, zuppe di legumi e sull'insostituibile bruschetta che ne esalta al massimo la qualità e l’intensità. Un prodotto di eccellenza che è il risultato di una materia prima preziosa, sana, raccolta al giusto grado di maturazione, cioè nel momento in cui l’olio esalta al massimo le proprie caratteristiche sensoriali.

“Il legame con la terra ci rende orgogliosi e ci ricorda quanto sia importante seguire e accompagnare il ciclo della natura nel nostro lavoro quotidiano. La passione che oggi, come 80 anni fa mio nonno, mettiamo nella coltivazione e produzione del nostro frantoio prende forma con l’eccellenza massima olearia del nostro amato territorio: la Dop Umbria Assisi Spoleto”, afferma Chiara Coricelli, amministratore delegato di Pietro Coricelli. L’evo Dop Umbria Colli Assisi Spoleto fa parte della linea Casa Coricelli, il progetto di tracciabilità di filiera che nasce dall’impegno di garantire una qualità costante dei prodotti, un sistema certificato Iso22005 e massima trasparenza verso i consumatori.