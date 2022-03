Online nuova sezione 'Lavora con noi' del sito di Gruppo Cap, già 35 nuovi profili nel 2022

Roma, 10 mar. (Adnkronos/Labitalia) - È online la nuova sezione ?Lavora con noi? sul sito di Gruppo Cap, la water utility che da oltre 90 anni presidia i comuni del Città metropolitana di Milano e che oggi è protagonista dello sviluppo sostenibile del territorio lombardo. Grazie all?innovativa piattaforma di recruiting Success Factors sviluppata da Sap, la water utility offre un?esperienza di navigazione facile, intuitiva e coinvolgente, accessibile da tutti i dispositivi mobili (pc, tablet, smartphone), che mira a valorizzare le risorse umane e ad attrarre i migliori talenti, dai neolaureati ai professionisti esperti. Per il 2022 sono infatti 35 le posizioni già aperte, una campagna recruiting finalizzata al potenziamento nelle unità dell?utility e a trovare figure destinate allo sviluppo di nuove attività.

?Con la nuova interfaccia intendiamo trasformare l?esperienza di recruiting in un vantaggio competitivo per l?azienda, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. Vogliamo attrarre i migliori talenti, in particolare i giovani, interessati a costruire un importante percorso di crescita, tra sfide di sostenibilità e progetti in ottica di economia circolare. La nuova piattaforma ci consentirà di selezionare i candidati più interessati al nostro lavoro e alla nostra visione dello sviluppo del territorio. Sostenibilità significa anche mettere a disposizione nuovi processi digitali per facilitare il lavoro delle nostre risorse umane e valorizzare l?esperienza di chi vuole entrare a far parte del nostro mondo?.

La campagna di recruiting di Cap, partita all?inizio di febbraio, è da subito stata oggetto di condivisione con le amministrazioni comunali che costituiscono un ottimo punto di riferimento per cercare nuovi talenti per lo sviluppo sostenibile dell?utility. Tra le 35 nuove posizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione lo scorso dicembre, 20 riguardano ruoli di potenziamento nelle unità dell?utility (dalla direzione operations nei settori acquedotto e depurazione ai settori dell?engineering, ricerca sviluppo, gestione legale e finanziaria), e 15 riguardano lo sviluppo di nuove attività, dalla selezione di professionisti nell?ambito commerciale con expertise nell?efficienza energetica, alla direzione sviluppo strategico, dall?operational intelligence all?engineering con competenza relativa alla progettazione rilievi e know-how nelle attività legate ai fondi del Pnrr.

E grazie alla nuova sezione ?Lavora con noi? sarà ancora più facile candidarsi. L?area dedicata al recruitment, suddivisa in 4 sezioni ? Opportunità Professionali, Stage e Tirocini, Posizioni Dirigenziali e Offerte dei nostri Partner ? sarà presto arricchita anche da una sezione con le video testimonianze delle persone che già lavorano in Cap e che racconteranno il loro percorso professionale, le attività che lo caratterizzano, ma anche le opportunità di crescita di cui sono ogni giorno protagonisti. Lo scopo è quello di comunicare l?identità, la mission, i valori e la cultura d?impresa di Cap a tutti coloro che entreranno in contatto con l?azienda.

La nuova sezione del sito, e la scelta di svilupparla in collaborazione con un importante partner come Sap, testimonia ancora una volta l?importanza che la water utility lombarda ripone nella digitalizzazione e nello sviluppo tecnologico. Ma la nuova piattaforma di recruiting è accompagnata anche da un importante investimento sulla formazione del capitale umano del futuro, rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori.

Dopo una fase preliminare dove alcuni esperti di Cap presidieranno le scuole per presentare le opportunità offerte dall?azienda pubblica, gli studenti potranno candidarsi utilizzando la nuova piattaforma a supporto per accedere a stage post diploma della durata di 6 mesi, dopo un percorso di selezione che prevede tra gli step un test online.

Il rispetto e la valorizzazione di ogni persona sono i principi fondamentali alla base delle politiche di gestione del personale di Gruppo Cap, come è fondamentale il dialogo con le giovani generazioni. Per questo l?azienda ha da poco lanciato una campagna di comunicazione per raccontare alla next generation la sua identità di utility green che lavora quotidianamente per costruire il mondo di domani. Ambiente, transizione ecologica, economia circolare, sviluppo sostenibile del territorio: Gruppo Cap è un?azienda pubblica che mira a essere protagonista della transizione ecologica del Paese.

Per visualizzare tutte le posizioni aperte e conoscere le procedure per la candidatura, è necessario consultare la sezione ?opportunità professionali? alla pagina: https://www.gruppocap.it/it/lavora-con-noi.

Gruppo Cap è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un?organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio, Gruppo Cap si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.