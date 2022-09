Ottone Lambiase, Tutor Consulting: “Esistono fondi per la formazione; ma molti imprenditori lo ignorano”

(Adnkronos) - La formazione, obbligatoria o meno, spesso viene sottovalutata dalle aziende per gli alti costi iniziali. Ma se ci si rivolge ad un consulente competente si possono sfruttare fondi e opportunità

Torino, 27 settembre 2022. Lo si sente ripetere sempre più spesso: la formazione, obbligatoria o professionalizzante, non deve essere considerata un costo per l'imprenditore ma un investimento. I motivi sono semplici: la mancanza di sicurezza può comportare la perdita, anche solo momentanea, di forza lavoro, oltre alle conseguenze disciplinari e sanzionatorie che seguono un infortunio sul lavoro; tra i vantaggi ci sono anche quelli di far acquisire ai dipendenti conoscenze e competenze che consentiranno loro di svolgere al meglio le proprie mansioni, colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni, creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti, gratificare i dipendenti e far ottenere all?azienda un vantaggio competitivo.

Ma è innegabile che per molti piccoli e micro imprenditori i costi iniziali possono essere piuttosto alti. ?Molti ? spiega l'ingegner Ottone Lambiase, socio della Tutor Consulting ? non sono a conoscenza del fatto che alle aziende viene data la possibilità di accedere, attraverso l?utilizzo di fondi specifici, a tutti i tipi di formazione quasi del tutto gratuitamente. La colpa è anche di consulenti che non sono in grado di passare le informazioni giuste. E' proprio per questo motivo che in Tutor Consulting abbiamo creato un ramo di azienda specializzato nella gestione delle formazioni arrivando ad essere accreditati dalla Regione Piemonte come scuola. I nostri docenti, tutor, formatori, nonché tutto il personale della segreteria didattica, sanno benissimo che il loro essere costantemente aggiornati, permetterà alle aziende di aderire a formazione a bassissimo costo se non addirittura gratuita?.

Oggi la Tutor Consulting, oltre a tutta la formazione obbligatoria legata alla sicurezza sul lavoro dettata dal D.Lgs. 81/08 in primis e da tutti gli altri disciplinari, è in grado di offrire formazione erogante crediti ECM, crediti CFP, certificazioni linguistiche e CELI ( Certificazione Lingua Italiana per Stranieri ), corsi sulla privacy, e tante altre opportunità.

