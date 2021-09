Pa: tributaristi, bene bandi Agenzia entrate per assunzione funzionari informatici e amministrativi

Roma, 21 set. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi accoglie con grande favore la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate di due bandi, per l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 2.300 funzionari amministrativi-tributari e 100 funzionari informatici, con scadenza dell'invio delle domande il prossimo 30 settembre. Tale iniziativa oltre a fornire un'importante opportunità lavorativa, garantirà all'Agenzia delle entrate l'inserimento di nuove e professionali figure lavorative e ciò è quanto aveva auspicato il presidente dell'Int Riccardo Alemanno in più occasioni nell'ambito della riforma del sistema fiscale e della lotta all'evasione.

Il numero uno dei tributaristi Int aveva infatti dichiarato: "Il rapporto fisco-contribuente nonché un'efficace lotta all'evasione non possono prescindere da un'amministrazione finanziaria che sia in grado di gestire al meglio i sistemi digitali per semplificare la complessità della normativa tributaria e degli obblighi in capo al contribuente e agli intermediari fiscali abilitati. E' pertanto necessario, per supportare però la lotta all'evasione, investire nell'assunzione e specifica formazione di nuovo personale dell'Agenzia delle entrate".

Per questi motivi l'Int ha deciso di contribuire a diffondere i bandi per la selezione pubblica per l'assunzione di funzionari presso l'Agenzia delle entrate che possono costituire un'opportunità di lavoro per coloro che, per percorso di studi ed esperienza maturata nel settore, potranno intraprendere una carriera lavorativa nell'Amministrazione finanziaria. Saranno pertanto diffusi tramite la newsletter quotidiana, il sito internet e le pagine social dell'Int i link dei bandi e di informazione per accedere ai concorsi di selezione.