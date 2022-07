Padel Expo sbarca in Italia e sceglie Fiera Roma

Roma, 12 lug. (Labitalia) - Dal 20 al 22 gennaio 2023 in Fiera Roma si terrà Padel Expo Italy (www.padelexpo.it), la manifestazione dedicata al mondo del padel, edizione italiana dell?iniziativa internazionale patrocinata e voluta dal Cluster Internacional de Padel, l?associazione spagnola con sede a Barcellona delle primarie aziende operanti nel settore del padel.

Padel Expo sceglie Roma in considerazione dello sviluppo che la disciplina del padel ha avuto nella Capitale negli ultimi tre anni, diventando con i suoi 1.200 campi in 260 strutture e circa 80mila praticanti la ?culla? del padel italiano. La scelta di Roma consente dunque di coinvolgere il maggior numero possibile di allenatori, istruttori, gestori di padel center, giocatori, tesserati e non. L?iniziativa è stata scelta dalle aziende del padel spagnole quale fondamentale azione promozionale per i prodotti dei nuovi cataloghi nel mercato italiano, attualmente in Europa secondo solo a quello spagnolo, e seguirà un percorso di sviluppo successivo, in Europa, come in Florida (USA) e nel Far East.

Le tappe di Padel Expo saranno dieci nell?arco dei prossimi 5 anni e dal 16 al 18 settembre la manifestazione si terrà in Svezia, a Stoccolma, dove saranno già presenti oltre 20 aziende italiane. Organizzatore della tappa italiana sarà Fiera Roma, in collaborazione con AT Event, organizzatore di Padel Expo insieme ad Every Padel, società di broadcasting internazionale con sedi in Svezia e Florida. Fiera Roma rappresenterà inoltre tutte le tappe di Padel Expo per il mercato italiano.

?È una grande soddisfazione registrare questa apertura da parte di operatori internazionali di tale prestigio ? commenta l?Amministratore unico di Fiera Roma Fabio Casasoli -. Il padel è diventato la seconda disciplina sportiva nazionale per praticanti e l?accordo alla base dell?organizzazione di questo evento deriva proprio dal fatto che Roma abbia avuto un ruolo trainante per questa crescita. Padel Expo Italy è tra le nuove iniziative con le quali vogliamo rilanciare la nostra attività fieristica post pandemia".

L?obiettivo è mirare a una partecipazione di circa 150 aziende in esposizione e 15mila visitatori.

?Punteremo su un evento dinamico, un happening più che una fiera. Non mancheranno i campi per giocare ed un programma che consenta agli appassionati di trascorrere più di qualche ora in fiera? sostiene Mauro Giustibelli, exhibition manager di Padel Expo Italy 2023.