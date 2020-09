Phyd hub, location tecnologica che proietta capitale umano nel futuro del lavoro

Milano, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) - Phyd, la nuova digital venture di The Adecco Group nata con la collaborazione tecnologica di Microsoft Italia, ha inaugurato oggi Phyd Hub. La nuova location è stata ideata e costruita con un investimento di oltre 6 milioni di euro, compresa la realizzazione della piattaforma, e ha l’obiettivo di formare e valorizzare il capitale umano con le nuove skill richieste dalla costante trasformazione che il mercato del lavoro sta conoscendo. Phyd Hub permetterà di vivere un’esperienza phy-gital e rappresenta la naturale evoluzione della piattaforma digitale Phyd, che, attraverso le soluzioni di intelligenza artificiale di Microsoft, misura l’attitudine e l’occupabilità di una persona rispetto ad una professione, ricavandone il grado di adeguatezza e rilevanza (employability index).

Secondo il World Economic Forum, nei prossimi 3 anni, a livello globale, l’evoluzione del mondo del lavoro, accelerata dalla tecnologia, dal digitale e dell’automazione, determinerà la nascita di 133 milioni di nuove opportunità occupazionali, a fronte di 75 milioni di posti di lavoro destinati a scomparire. Unioncamere stima che solo in Italia, ci sarà bisogno di 2.5 milioni di occupati in più. L’impatto della crisi economica legata alla pandemia rischia di avere un impatto al ribasso su queste stime, ma il tema delle competenze diventerà ancor più cruciale.

Secondo il dossier 2020 Unioncamere-Anpal, il 75% delle aziende italiane dichiara che, per fare fronte alla crisi, nei prossimi sei mesi metterà in campo azioni di reskilling del personale già presente in azienda. Questo produrrà un’ulteriore accelerazione del processo di riconversione e rafforzamento delle competenze del capitale umano, anche per favorire l’allineamento alle nuove forme organizzative del lavoro. Fondamentale, dunque, l’acquisizione di nuova conoscenza, sia tecnica che trasversale, tanto per gli studenti quanto per i professionisti.

Le soft skills, in particolare, sono destinate ad avere un impatto determinante sulle retribuzioni, fino a incrementare uno stipendio di oltre il 40%. Inoltre, resta attuale la criticità rappresentata dalla distanza che separa le competenze richieste dal mercato con quelle proposte dai programmi scolastici e universitari: lo skill mismatch impatta negativamente sia sui lavoratori che sulle aziende, frenando la crescita dell’intero sistema Paese. Nel settore ict, per esempio, il gap tra domanda e offerta di competenze è attualmente del 18%. La digital venture Phyd nasce per rispondere a questi nuovi paradigmi. Proprio come la piattaforma, anche la location, aperta a tutti, offre contenuti poliedrici, inserendoli nella cornice di un luogo progettato in modo inedito.

Lo spazio, organizzato su più livelli, ospiterà incontri, eventi, opportunità di networking e percorsi di up-skilling e re-skilling caratterizzati da un denominatore comune: interpretare nel modo più ampio il futuro del lavoro attraverso attività di career gym, preparazione ai colloqui e di controllo del curriculum vitae. Situata nel centro di Milano, in via Tortona, 31, la nuova location si caratterizza per un palinsesto di contenuti crossgenerazionali che si svilupperà ogni anno nell’arco di 44 settimane e sarà incentrato sui temi del future of work, del life long learning e delle skills emergenti.

Di fondamentale importanza per la piattaforma il contributo di qualificati e autorevoli partner di contenuti formativi come Digital Update, Flowe, General Assemly, Lacerba, Lifeed, Life Learning, Mylia, Ninja Marketing e SkillaAmicucci Formazione.

Andrea Malacrida, fondatore di Phyd e country manager di The Adecco Group in Italia, ha commentato: “Il tema dell’aggiornamento professionale continuo rappresenta uno dei punti centrali per il mondo del lavoro del futuro. Nei prossimi anni, anche a seguito dell’emergenza sanitaria appena vissuta, il mondo del business subirà cambiamenti ancor più repentini di quelli che abbiamo vissuto fino ad ora e solo chi riuscirà a coltivare le proprie competenze professionali, aggiornandole e sviluppandone di nuove, avrà l’opportunità di rimanere appetibile sul mercato del lavoro. Phyd vuole essere lo strumento digitale in grado di aiutare le persone a calarsi nel futuro e l’hub di Milano un modello di ispirazione e guida per chi come noi è quotidianamente impegnato nello sviluppo del capitale umano".

Manlio Ciralli, chief executive officer di Phyd, ha dichiarato: "Phyd nasce con l’obiettivo di nutrire la conoscenza attraverso un percorso di esperienze e fruizione che coniuga fisico e digitale. L’obiettivo primario è quello di dare alle persone la possibilità di porsi in uno stato di aggiornamento continuo. Al giorno d’oggi le competenze diventano obsolete nel giro di pochi anni e porsi in una condizione di consapevolezza e apprendimento costante è diventato indifferibile per coltivare l’occupabilità di lungo periodo. Inoltre, Phyd nasce come progetto Phygital con l’ambizione di amplificare, attraverso l’intelligenza artificiale, le opportunità di conoscenza e l’accesso ai contenuti senza distinzioni territoriali e, attraverso il luogo fisico, di mantenere la prossimità tra le persone laddove il networking e lo scambio di esperienze rappresenta di per sé uno strumento di miglioramento, contaminazione e conoscenza".

Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, ha commentato: "Lo skills mismatch è un fenomeno che in Italia sta diventando davvero rilevante e urgente. Situazione che si è ulteriormente aggravata con l’emergenza sanitaria. Durante questa fase, il nostro Paese e il mondo intero hanno vissuto un’accelerazione verso il digitale senza precedenti, che si è rivelato cruciale per garantire continuità in tutti i settori e che ora diventa leva fondamentale per la ripartenza. Non si tratta solo di implementazione di nuove tecnologie come il cloud computing o l’intelligenza artificiale, ma di avere le giuste competenze per cogliere tutte le opportunità di sviluppo che il digitale offre".

Un recente studio Microsoft "ha rilevato per esempio che le organizzazioni che traggono maggior valore dall’adozione dell’AI sono quelle che non puntano solamente sull’automazione e sull’efficienza operativa ma anche sulla formazione. Un hub fisico e digitale come Phyd, alimentato dalla nostra piattaforma tecnologica, sarà determinante perché potrà contribuire alla diffusione delle skill più richieste, colmando il gap esistente e ponendo le giuste basi per aiutare la crescita e lo sviluppo del Paese. Un ulteriore passo in avanti nella nostra ormai consolidata collaborazione con Ambizione Italia, con cui vogliamo contribuire a creare nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico".