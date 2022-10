Pmi: MarketFit, network che presta commerciali e marketer alle piccole medie imprese

Milano, 19 ott. (Labitalia) - Una ricerca di Marketing Arena del 2022 realizzata sulle aziende B2B tra 5 e 50 milioni di euro di fatturato, rivela che solo il 56% di queste affida la gestione di marketing e digital marketing a qualcuno che ne abbia specifiche competenze. Nel 19% dei casi è il sales manager a occuparsi di questa area, l?11% delle volte è l?amministratore delegato e invece, nel 10% dei casi, viene esternalizzata alle agenzie. I ritardi e le difficoltà in termini di prestazioni e risultati aumentano se pensiamo alla gestione dei progetti digitali, ingrediente imprescindibile di ogni strategia sales & marketing aziendale. Nonostante la pandemia abbia contribuito a implementare soluzioni in tal senso, una ricerca del Politecnico di Milano rivela come il livello di digitalizzazione sia ancora basso: solo il 26% delle aziende tra 10 e 250 dipendenti può considerarsi infatti matura da un punto di vista digitale.

Un?altra ricerca del Politecnico di Milano conferma che le pmi in Italia ammontano a 206.000, costituiscono il 41% del fatturato generato dal nostro Paese (link) e potrebbero essere le potenziali protagoniste di uno slancio di sviluppo economico e territoriale. Il loro gap? La trasformazione digitale, in primis su tecnologie e marketing. Per risolvere il gap di competenze delle pmi in ambito sales & marketing, una soluzione ad alta accessibilità la offre il fractional management. Si tratta di una formula per cui si impiegano part-time, per periodi determinati di tempo, professionisti esterni qualificati; da intendersi non come semplici fornitori di servizi, ma come partner coinvolti nelle attività aziendali.

Per supportare le pmi italiane nella selezione specializzata di fractional manager nel settore del sales & marketing nasce MarketFit, network professionale ideato dal marketer professionista Stefano Casanova, che ?presta? figure aziendali di primo livello a imprese che ne abbiano necessità per un periodo di tempo determinato per alcuni giorni alla settimana. Così le pmi hanno la possibilità di accedere a figure con grande esperienza a un costo accessibile e in modalità flessibile. Marketfit prevede in particolare che il fractional manager ingaggiato si occupi anche dell?affiancamento interno di figure più junior, già dipendenti dell'azienda. Queste, lavorando insieme al professionista, possono giovare di una formazione dedicata e personalizzata specifica in funzione delle esigenze dell?azienda.

?Il Pnrr - spiega Stefano Casanova founder di MarketFit - è una risorsa per tutte le imprese e offre anche la possibilità di investire in formazione per l?acquisizione di competenze digitali. Dotarsi di un sales & marketing fractional manager in questo contesto significa anche godere di un formatore esperto in grado di fornire un supporto allo sviluppo di una divisione marketing aziendale di alto livello?. Il team di fractional manager MarketFit è composto da professionisti con esperienze differenti, in grado di supportare i clienti a 360° e non solo in ambito digital, ma anche sul posizionamento del brand, la comunicazione, la strategia social, l?ideazione di eventi, la data strategy, e la ridefinizione di una strategia commerciale, lo sviluppo di reti commerciali italiane ed estere e lo sviluppo dell?export.

Il vero plus per il cliente, rispetto al più classico consulente freelance, è non avere solo il supporto del fractional manager dedicato ma anche, se necessario, l?accesso a competenze verticali presenti nel network professionale, tra cui per esempio ricerca di mercato, data management o digital performance. I criteri di ingresso dei manager nel network Marketfit.it sono rigidi e prevedono almeno quindici anni di esperienza nella funzione sales & marketing in multinazionali o medie aziende, di cui almeno cinque trascorsi in ruoli manageriali. A questo si associa una valutazione sulle soft skills, al fine di garantire ai clienti un approccio flessibile e adattabile ai nuovi contesti di lavoro.

L?aggiornamento professionale viene garantito dall?esistenza stessa del network, che prevede per gli aderenti incontri di formazione periodici con esperti esterni e condivisione di case history volte al confronto professionale. ?Rivolgersi a un network - dichiara Casanova - in grado di selezionare il manager più adatto alle esigenze della propria pmi significa farsi orientare in un processo decisionale importante che già a monte richiede competenze di valutazione specifiche del settore. Forniamo alle aziende una soluzione per individuare la risorsa giusta?.