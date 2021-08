Pmi: Vistaprint-Wix.com, insieme per offrire servizi tecnologici in tutto il mondo

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - Vistaprint, leader mondiale per le soluzioni di design, stampa e marketing per le piccole imprese, e Wix, piattaforma SaaS globale leader per la creazione, la gestione e lo sviluppo di una presenza online, hanno annunciato oggi un'integrazione visionaria di servizi e prodotti per le piccole imprese con cui accelerare la presenza digitale. Vistaprint ha selezionato Wix come supporto per la creazione e la gestione dei siti web e dei prodotti correlati per i suoi clienti, in linea con la propria visione aziendale che prevede di diventare il principale partner globale di design e marketing per le piccole imprese. La combinazione di Wix e Vistaprint aumenterà il successo delle piccole imprese tramite la sincronizzazione del proprio marketing, online e offline.

I clienti che si avvalgono di Vistaprint per costruire marchio e strategie di marketing potranno presto utilizzare la piattaforma Wix per creare e gestire una presenza online completamente personalizzabile e completa per la loro azienda. Gli utenti avranno la possibilità di creare autonomamente una presenza online professionale usando tutti i prodotti di creazione di Wix (Editor di Wix, Wix Adi o Editor X) o affidandosi a un professionista nella creazione di siti Wix attraverso 99designs di Vistaprint, la piattaforma creativa globale che semplifica la collaborazione tra designer freelance e clienti. Inoltre, i clienti Vistaprint potranno approfittare della piattaforma Wix eCommerce per far crescere qualsiasi tipo di attività (ad esempio, un negozio, una palestra, un ristorante o un evento) e gestire i flussi di lavoro online fondamentali, come il marketing e le comunicazioni su Internet, con Ascend by Wix, e i pagamenti, con Wix Payments.

"Questa collaborazione tra Vistaprint e Wix ci permette di essere davvero il partner di marketing e design per le piccole imprese con soluzioni integrali, a prescindere dalla fase in cui si trovano, che esistano da un giorno o da dieci anni o anche di più", ha dichiarato Robert Keane, fondatore e ceo di Vistaprint.

"Il punto di partenza del percorso di una piccola impresa -ha continuato Keane- è spesso un logo e una presenza online e si sviluppa tutto rapidamente e a partire da lì. Una piccola impresa potrà rivolgersi a Vistaprint e ottenere il miglior design per la propria azienda con il nostro servizio 99designs di Vistaprint, creare gadget e prodotti per il marketing personalizzati con Vistaprint e avvalersi di un'incredibile piattaforma tecnologica con Wix, il tutto in un'unica esperienza perfettamente integrata. Abbiamo scelto Wix come partner di fiducia per via dell'innovazione dei prodotti e del loro vantaggio tecnologico, con l'obiettivo di offrire il meglio ai nostri clienti; questa esperienza combinata con Vistaprint e Wix farà in modo che le piccole imprese abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per presentarsi al meglio", ha sottolineato ancora.

Vistaprint ha più di 17 milioni di clienti, ai quali verrà presentata la piattaforma Wix per creare e gestire la loro presenza online, pur continuando a utilizzare Vistaprint per il design e le soluzioni di marketing. I siti web creati con le soluzioni Vistaprint migreranno su Wix senza problemi, e questa partnership dovrebbe portare a Wix centinaia di migliaia di nuovi abbonamenti nei prossimi cinque anni. Le due parti hanno anche stabilito di negoziare accordi successivi che renderanno Vistaprint il principale partner dei servizi di stampa di Wix per le soluzioni di marketing fisico e che permetteranno ai clienti dell'offerta congiunta di Vistaprint e Wix di contattare facilmente i designer professionisti attraverso 99designs di Vistaprint. L'esperienza d'integrazione Vistaprint x Wix verrà introdotta nel corso del 2022.

"Insieme, Wix e Vistaprint permetteranno alle piccole imprese di godere di una presenza digitale completa e professionale in grado di gestire, crescere e trionfare", ha affermato Nir Zohar, presidente e coo di Wix. "Questa partnership dimostra la solidità dei prodotti di Wix per coloro che creano siti web per sé e per chi li costruisce per terzi. Il consolidato assortimento di prodotti di Vistaprint attrae milioni di clienti che desiderano sviluppare la propria presenza digitale in modo efficiente e rendere coerente la propria immagine online e offline. Così come Amazon e Google sono diventati lo strato tecnologico per il cloud, Wix mira a diventarlo per la presenza digitale. Questa alleanza è la prova che siamo sulla strada giusta verso il raggiungimento di questo traguardo", ha concluso Zohar.