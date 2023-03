Pnrr: Aura Group, Aura immersive per rispondere a sfide del bando Scuola 4.0

Roma, 6 mar. (Labitalia) - Digitalizzare i saperi e renderli fruibili agli studenti delle scuole in modo accattivante e semplice. Questa la mission di Aura Immersive, il progetto di Aura Group, realtà leader nell?accompagnare le medie e grandi aziende, italiane ed internazionali, nei percorsi di innovazione digitale. Con Aura Immersive viene offerta alle scuole una visione integrata che ingloba in sé hardware, software e contenuti, è di facile gestione e fruibilità a tutti i livelli.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Pico, realtà leader a livello mondiale nella ricerca e nell?innovazione nel mondo immersivo e nella produzione di visori. Aura Immersive sarà presentato dall?8 al 10 marzo a Firenze a Didacta, il più importante appuntamento fieristico sull?innovazione del mondo della scuola.

"Aura Immersive - dichiara il chief innovation officer di Aura Group, Denis Tredese- è una piattaforma con contenuti di reale appeal e di alto valore aggiunto per gli studenti ed i docenti nella quale ci saranno più canali tematici che vanno dal sociale allo sport, dalla robotica alla sostenibilità. Aura Group è un acceleratore digitale focalizzato sulle strategie di continuità tra strumenti tradizionali e digitali. L?esperienza omnichannel raccolta nei suoi 10 anni di attività, è stata la base per la creazione del progetto 'Aura immersive' e la sua declinazione in ambito educational. Il lancio di Aura immersive segue gli ottimi risultati ottenuti con la nostra partecipazione al progetto stem 2021/2022 finanziato dal Ministero dell?Istruzione nell?ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, grazie al quale abbiamo supportato decine di scuole italiane nella realizzazione di spazi laboratoriali e nella dotazione di strumenti digitali per l?apprendimento curricolare e l?insegnamento delle discipline stem Sono infatti queste le materie che permettono agli studenti di sviluppare numerose skill funzionali all'esercizio del pensiero critico, come la capacità di osservazione e di analisi, il problem solving e l'abilità di praticare inferenze corrette ed anche in questa direzione va Aura Immersive".

?Con la nostra partecipazione a questo progetto - dichiara il direttore commerciale e partnership di Pico Heitor Bravi- vogliamo mettere a disposizione delle scuole italiane le migliori innovazioni presenti oggi sul mercato nel settore. Crediamo fortemente che portare l?innovazione nelle scuole possa dare l?opportunità agli studenti di una facilità di apprendimento e di crescita personale.? ?L'Italia - continua Tredese - è oggi al diciottesimo posto a livello europeo per l'innovazione digitale e tecnologica tra i banchi di scuola, secondo l'ultimo rapporto Desi-Digital economy and society index ? che certifica in qualche modo le perplessità riscontrate dai numerosi rapporti della Commissione europea. In questi giorni i dirigenti scolastici stanno lavorando per chiudere le progettualità relative al Pnrr 'Scuola 4.0', uno dei momenti cruciali per le scuole del paese perché l'ammontare di finanziamenti previsto (1,7 miliardi solo per aule e laboratori) è un unicum che non si ripeterà nel breve periodo".

"Viviamo - osserva - un?opportunità unica che permetterà un ribaltamento della situazione italiana entro la fine del 2024 e darà un?occasione irripetibile agli studenti per una formazione democratica e adeguata agli standard internazionali". La partnership con Pico si aggiunge a quella con Custom, azienda italiana leader a livello internazionale nell?automazione nell?ambito del retail che integra know-how differenti e competenze progettuali basate su soluzioni hardware, software e service di pre e post vendita. Una partnership nata con l?obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro usando nelle scuole gli strumenti digitali più innovativi per far apprendere le nuove modalità di lavoro in ambito digitale per le professioni della ristorazione, del turismo e dell'estetica.

Custom metterà a disposizione del progetto un articolato ventaglio di soluzioni come Kioski self-service per l?automazione dei servizi al pubblico in ambito Retail, totem interattivi, software dedicati e lockers. Il progetto nasce per rispondere alle sfide del Pnrr che, con il bando Scuola 4.0 promosso dal ministero dell?Istruzione e del merito, prevede l?investimento di 2,1 miliardi di euro per gli istituti scolastici di cui 1,7 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e con un?altra specifica linea di investimento, promuove un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico.