Pnrr, Cuzzilla (Cida): "Agire presto risorse sono un'opportunità di rilancio da non sprecare"

Roma, 29 lug. (Labitalia) - ?Da 76 anni la Cida rappresenta la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati?. Lo dice, in un?intervista all?Adnkronos/Labitalia, il neo presidente Cida (Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità) Stefano Cuzzilla.

"La complessità della fase storica che stiamo attraversando - fa notare - rende urgente un riposizionamento strategico della nostra Confederazione con l?obiettivo di svolgere, in modo più incisivo, il ruolo che le compete e acquisire così il giusto livello di accreditamento istituzionale che risponda alle istanze di dirigenti e alte professionalità?.

?Ora più che mai - avverte Cuzzilla - vogliamo che Cida ritorni ad essere protagonista del dibattito pubblico sulle politiche economiche e sociali del Paese e che la dirigenza sia rappresentata nei tavoli su cui si determina il futuro dell?Italia, in particolare quelli che riguardano l?attuazione del Pnrr?.

?Il concetto di cambiamento - ammette Cuzzilla - non è mai stato così attuale: dal conflitto bellico alla crisi energetica, dalle trasformazioni climatiche alle nuove rotte che il mondo post pandemia dovrà percorrere. La transizione verso nuovi equilibri geopolitici ed economici è già in atto. Il conflitto in Ucraina avrà delle conseguenze sugli equilibri mondiali che andranno ben oltre la fine dei combattimenti e i cui contorni stanno iniziando a delinearsi già ora. Gli shock subiti dalle catene di approvvigionamento hanno scosso i mercati alimentari, dell?energia e di altre materie prime facendone lievitare i prezzi. Aziende e governo devono quindi ripensare le loro interdipendenze e rivedere le loro catene di approvvigionamento, produzione e assemblaggio?.

?I prossimi anni - fa notare - potrebbero perciò essere importanti per una ridefinizione delle dinamiche di internazionalizzazione delle imprese più colpite, il cui andamento sarà guidato da fattori economici e geografici. Il nostro Paese può rilanciare il suo ruolo fondamentale nel bacino del Mediterraneo, dal punto di vista delle prospettive sul piano energetico, industriale e sociale?.

?Senza dimenticare - spiega - la grande sfida del nostro secolo: un?economia sostenibile attraverso la trasformazione digitale e green delle imprese. Una doppia transizione che oltre ad essere uno dei motori per la ripresa post coronavirus, è un?esigenza concreta che non riguarda solo l?energia rinnovabile ma implica una revisione dell?approccio alla produzione di beni e servizi. In un quadro così articolato, è quindi evidente quanto sia importante che tutti questi processi siano guidati da manager con competenze qualificate a favorire un proficuo dialogo transatlantico sui temi al centro dell?agenda mondiale: competitività industriale, transizione ecologica, innovazione e politiche di crescita?.

?Nella Confederazione - ricorda - sono rappresentate le più alte professionalità del Paese: dirigenti industriali, del commercio e del terziario, dei Ministeri, dirigenti scolastici e delle Banca d?Italia e Consob, rappresentiamo tutti i medici del Ssn, i dirigenti dei consorzi agrari e quelli assicurativi. Tutte queste professionalità collaborano in modo sinergico, costantemente, per la messa a punto di progetti e idee da proporre alla politica perché, non dimentichiamo che i manager e le alte professionalità sono la spina dorsale del sistema produttivo e cerniera tra società e istituzioni?.

?Il senso di responsabilità - afferma - ci impone di fornire soluzioni concrete a questioni inderogabili come l?approvvigionamento energetico, la gestione sanitaria e sociale della pandemia, la ripresa dell?attività scolastica, la grave siccità, l?inflazione che grava sul potere di acquisto di lavoratori e pensionati e la tutela del risparmio come motore trainante dell?economia. Su tutti questi punti i manager e le alte professionalità rappresentati da Cida sono pronti, come sempre, a dare il loro contributo nell?interesse superiore del Paese, che in questo momento deve diventare l?unica vera priorità nell?attuale agenda politica?.

?In quest?ottica - sottolinea Cuzzilla - il nostro auspicio è quello di avviare un confronto con le forze politiche mettendo a disposizione le nostre competenze e idee affinché si possa proseguire nel percorso intrapreso senza interruzioni".

?Le risorse del Pnrr - aggiunge - rappresentano un serbatoio di opportunità di rilancio che non possiamo sprecare e che, proprio perché indispensabili per il nostro motore economico, devono essere investite e gestite nel migliore dei modi. Occorre, quindi, agire presto, lasciando da parte quanto possibile le discussioni legate alla prossima tornata elettorale?.

?E? necessario - spiega - concentrarsi sui progetti da attuare, sui decreti attuativi da emanare. È in questa fase che le competenze e la capacità decisionale dei manager giocheranno la partita più importante ed è necessario che in quest?ottica siano protagonisti della realizzazione del Piano, in ragione della loro esperienza sul campo e delle competenze maturate negli anni. Vorrei, inoltre, sottolineare che l?emergenza Covid 19 e le negative conseguenze socio-economiche che ha provocato hanno messo in evidenza la necessità di saper dare risposte articolate a situazioni complesse in tempi brevi come: la salvaguardia della salute con il mantenimento e il riavvio del sistema produttivo; la chiusura delle scuole garantendo, comunque, un sistema di educazione a distanza; la limitazione delle libertà personali senza minare i principi costituzionali, ecc?.

?Di fronte ad un simile contesto - commenta Stefano Cuzzilla - non può bastare, perciò, una risposta ?politica? ai problemi ma serve anche il supporto di saperi e di competenze che, senza surrogarlo, fornisca al decisore politico le migliori soluzioni praticabili?.