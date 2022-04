Pnrr: De Lise (commercialisti) incontra Treu, pronti a diventare interlocutori privilegiati Pa'

Roma, 28 apr. (Labitalia) - ?Il dottore commercialista deve diventare interlocutore privilegiato della Pubblica amministrazione. Dialogare con enti locali e Camere di Commercio per mettere a disposizione esperienze e capacità in questa fase di ripartenza. I fondi del Pnrr cambieranno l?Italia, ma serviranno competenze in fase di spesa e di controllo che, come categoria, siamo certi di poter offrire?. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell?Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, a margine dell?incontro di una delegazione dell?Ungdcec con il professor Tiziano Treu, coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

?Siamo soddisfatti di aver partecipato al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, per i commercialisti credo si tratti di un traguardo importante?, evidenzia De Lise.

?Al professor Treu abbiamo ricordato il ruolo fondamentale che l?intera categoria e soprattutto la nostra associazione di giovani commercialisti naturalmente vuole offrire per l?attuazione, gestione e rendicontazione dei fondi del Pnrr. Ma servirà il nostro contributo anche in una fase di controllo, e per questo abbiamo proposto la nomina di un professionista iscritto all?Albo per ogni singolo appalto legato alle infrastrutture, allo scopo di effettuare un controllo di primo livello e di certificare la correttezza della procedura di spesa?.

Per il presidente dei giovani commercialisti, ?il Pnrr rappresenta un?opportunità incredibile per il Paese, che dovrà essere tramutata in un?occasione di rilancio per i giovani e, ci si augura, di valorizzazione dei professionisti. Il nostro obiettivo è far nascere la figura del 'commercialista resiliente', specializzato attraverso una formazione costante sul Pnrr, in grado di accompagnare le famiglie, le imprese e gli enti nell?attuazione di tutte le singole misure del piano?.