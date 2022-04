Primo maggio, Confsal: "A Napoli tutto pronto per 'La Giornata del Lavoro'"

Roma, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, insieme, sullo stesso palco, per celebrare il primo maggio. È la 'Giornata del Lavoro' di Confsal - Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori che, torna in piazza Plebiscito, a Napoli, per un evento dedicato al tema 'Insieme per + sviluppo + occupazione + sicurezza: lavoratrici, lavoratori, imprenditori, giovani, pensionati'. Un 'fronte del lavoro' unito per affrontare i temi caldi dell?occupazione nel nostro Paese: il Mezzogiorno, i giovani, la sicurezza, il Pnrr, i salari nei settori economicamente più deboli e, non ultimo, la pace.

Un evento ?phygital? quello promosso da Confsal che vedrà migliaia di persone in piazza Plebiscito, per via delle limitazioni ancora imposte dalla pandemia, e altre decine di migliaia collegate in streaming tramite i canali ufficiali di Confsal: dal sito web confsal.it al canale YouTube, passando per la pagina Facebook della Confederazione.

Dopo l?apertura del segretario generale Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, tanti gli interventi previsti in piazza da parte dei segretari generali della confederazione e di molti imprenditori, preceduti dai saluti del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; dell?assessore alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione della regione Campania, il Prefetto Mario Morcone. Previsto anche un saluto della ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna; di Cesare Damiano, già ministro del lavoro e componente del Cda Inail e del segretario generale Cesi, Klaus Heeger.

Confsal è un sindacato non ideologico, indipendente, che si ispira al dettato costituzionale, ai valori della Cultura laica progressista e agli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa.

Con settanta Federazioni di categoria, 100 sedi nazionali e 2.000 sedi territoriali, la Confederazione conta poco meno di 1.000.000 di lavoratori nel pubblico e privato impiego e più di 1.000.000 di pensionati. Confsal è per dimensione la seconda confederazione della Cesi, la Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti, all?interno della quale ricopre ruoli di primaria importanza.