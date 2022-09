Primo Welfare Day, la digital trasformation aiuta azienda e lavoratori

Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta oggi, la prima edizione del Welfare Day, l?evento dedicato al welfare development e alla digitalizzazione dei servizi di welfare, organizzato da Comunicazione Italiana e promosso da Sodexo Benefits and Rewards Services. L?evento, di cui Adnkronos è Main Media Partner, si è tenuto presso gli studi TV ?Community House? in Roma, con relatori e ospiti in presenza e con la possibilità di seguire l?evento in Live Streaming su comunicazioneitaliana.tv. Un appuntamento di rilievo nazionale, rivolto a HR Manager, Welfare Manager, professionisti e consulenti quotidianamente impegnati a riflettere ed escogitare nuove soluzioni in campo welfare e benefit, con l?ausilio della digital transformation.

Al centro della mattinata di interventi, una domanda fondamentale: come coniugare le potenzialità del digitale e della tecnologia con le nuove esigenze del corporate welfare, in termini di flessibilità e ampiezza dell?offerta. Un welfare che non è più soltanto strumento premiale, bensì viceversa parte di una strategia più ampia e complessa di attrazione e ritenzione dei talenti, oltre che di attenzione delle imprese ai propri collaboratori.

Ospiti in studio e pubblico collegato hanno potuto ascoltare le esperienze, i punti di vista, le criticità incontrate e la visione del futuro di aziende leader del panorama italiano e internazionale - tra cui Autostrade per l'Italia, Vodafone Italia, Impresa Pizzarotti, Zurich Italia, Terna - per voce dei loro direttori e direttrici HR e responsabili del welfare.

Oltre alle tre tavole rotonde, particolare valore in termini di contenuto è giunto dall'intervento "Phygital Speech" di Anna Maria Mazzini, Chief Growth Officer di Sodexo Benefits and Rewards Services. Nel corso del suo intervento ha argomentato come oggi siano in particolare gli utilizzatori finali a chiedere servizi di welfare sempre più innovativi e digitalizzati, in quanto sono abituati a un utilizzo quotidiano di piattaforme digitali per finalità le più varie.

Molti gli spunti emersi nel corso della mattinata, molto sicuramente il lavoro ancora da fare per sostenere collaboratori e le loro famiglie dal punto di vista del potere d'acquisto.

Ma chi ha ascoltato, o ascolterà in differita, i contenuti di questa prima edizione del Welfare Day si porta sicuramente a casa l?idea che oggi, con il supporto di partner adeguati come Sodexo Benefits and Rewards Services, il sostegno digitale a un?offerta di welfare benefit sempre più flessibile e diversificata è già una realtà.