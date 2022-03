Privacy, workshop online 'Guida all’utilizzo ISDP©10003:2020' di Inveo

Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Come valutare il proprio livello di conformità al Regolamento per la protezione dei dati personali attraverso lo strumento di certificazione ISDP©10003. E? in arrivo il 15 marzo il workshop online 'Guida all?utilizzo ISDP©10003:2020' organizzato dall? organismo di certificazione e training center Inveo, owner dello schema, già scaricabile gratuitamente dal sito www.in-veo.com.

ISDP©10003:2020 rev.01 è lo schema di certificazione accreditato da Accredia secondo la norma ISO 17065:2012 per la valutazione volontaria della conformità al Gdpr dei trattamenti di dati personali che titolari e responsabili effettuano nell?ambito dei prodotti, processi e servizi. Identificato quale schema di certificazione già conforme al Gdpr secondo lo studio della European commission effettuato dalla Tillburg University disponibile per tutti i professionisti che vogliano operare secondo norma, essere in grado di dare dimostrazione di accountability, ottimizzare le procedure di trattamento interne e soprattutto essere competitivi sul mercato fregiandosi di un ?marchio? di trasparenza che infonda fiducia verso le parti interessate.

I partecipanti del workshop della durata di 6 ore, saranno condotti da Riccardo Giannetti, scheme owner, training manager e ideatore dello schema, attraverso le maglie che lo compongono, scandagliandone la struttura e illustrando le molteplici applicazioni in organizzazioni e ambienti aziendali di diversa estrazione merceologica e dimensioni. Una vera e propria guida all?utilizzo rivolto a consulenti, titolari, responsabili del trattamento e dpo. Iscrizioni aperte: https://www.in-veo.com/it/certificazione/isdp-10003-2020-data-protection.