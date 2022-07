Professioni: Aipsa, Alessandro Manfredini è il nuovo presidente

Milano, 30 giu. (Labitalia) - Alessandro Manfredini, group security & cyber defence di a2a, è il nuovo presidente di Aipsa-Associazione italiana professionisti security aziendale, la prima in Italia a coinvolgere i professionisti della sicurezza aziendale. presso la sala consiglio della Camera di commercio di Milano, l?assemblea elettiva dell?Associazione si è riunita per definire il nuovo consiglio direttivo e con esso la presidenza di Aipsa per il quadriennio 2022-2026. Nata con l?obiettivo di diffondere la cultura della security e valorizzare l?ordinamento professionale del security manager, nei suoi trentadue anni di attività Aipsa ha creato sempre più consapevolezza sui temi della sicurezza - dalla difesa fisica a quella cibernetica - unendo forze e risorse di professionisti del settore, stimolando un confronto costante degli otre 700 associati: per esperti del settore, aziende, istituzioni e professionisti della security aziendale sono stati promossi corsi di formazione, aggiornamenti e approfondimenti su problematiche di ordine tecnico, funzionale, giuridico e legislativo.

?Sono orgoglioso - ha dichiarato Alessandro Manfredini - della nomina ricevuta e ringrazio tutti gli associati per la fiducia accordatami. Aipsa ha saputo creare in questi 32 anni di attività una sempre maggiore consapevolezza sui temi della security aziendale - dalla difesa da minacce di natura fisica a quelle cibernetiche ? promuovendo un costruttivo partenariato pubblico-privato. Oggi la nostra Associazione ha la possibilità di affermarsi sul mercato come solido e affidabile punto di riferimento per le organizzazioni, per le istituzioni ed in generale per il sistema Paese: pertanto, ci impegneremo a portare avanti le istanze e le necessità della nostra community a tutti i livelli di rappresentanza sia nazionale che internazionale. Insieme alla valorizzazione del professionista del settore e di tutte le attività che svolge, ci piacerebbe affermare un ruolo sociale di Aipsa all?interno della comunità per contribuire ad aumentare la cultura della sicurezza?.

Alessandro Manfredini, già vicepresidente nell?ultimo mandato presieduto da Andrea Chittaro, sarà affiancato da Angelica Cestari nel ruolo di vicepresidente dell?Associazione e dal nuovo consiglio direttivo, composto da Massimo Bergamin, Barbara De Poi, Andrea Evangelista, Stefano Mele, e Pierluigi Pelargonio.