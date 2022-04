Professioni: Avi, Bulgheroni riconfermato presidente Associazione esperti visuristi

Roma, 5 apr. (Labitalia) - Si è svolta lo scorso venerdì, 1° aprile, a Milano, l?assemblea per il rinnovo delle cariche dei vertici Avi, Associazione professionale esperti visuristi italiani, dove, all?unanimità, è stato riconfermato presidente Mario Bulgheroni. Riconfermato anche tutto il direttivo costituito da Marco Sorini, Marco Ubaldi, Lorenzo Mauri, Giorgio Pallucca, Gaetana Marvaso, Antonella Ranucci, Giuseppe Ghio.

?Ringrazio tutti voi soci - ha dichiarato il presidente Avi, Mario Bulgheroni - per la fiducia che mi avete accordato. Ringrazio tutto il Direttivo che mi supporterà in tutte le attività che mettono in prima linea l?Avi. Ringrazio l?efficiente e insostituibile segretaria generale Elisabetta Vertemara. E infine ringrazio Stefano Campanini per il contributo dato fino ad oggi. Ci attende una fase lavorativa intensa durante la quale la nostra Associazione punterà a diventare un concreto riferimento collaborativo e professionale in ambito lavorativo come pure in quello sociale?.

L?Associazione professionale nel corso dell?anno 2022, oltre ad essere protagonista in diversi convegni, il primo il 12 maggio con focus sull?anagrafica condominiale, ha nella sua tabella di marcia la formazione per i visuristi e soprattutto, sempre nel primo semestre di quest?anno, la prima sessione di esami per ottenere la certificazione secondo norma Uni 11818, "lo strumento chiave - ha concluso Bulgheroni, che è anche presidente di Confassociazioni Imprese e Consumatori - per garantire, con sicurezza e trasparenza, gli acquisti degli immobili: pubblicata lo scorso 17 giugno, rappresenta per noi esperti visuristi non solo un grande successo, ma anche un nuovo inizio per delineare precisamente quali sono i requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità ed autonomia dei visuristi immobiliari e soprattutto rappresenta una valida guida per costruire un percorso formativo dell?esperto visurista, così da affiancare la preparazione accademica a quella pratica, appresa sul campo". Si confermano inoltre le convenzioni stipulate con Fiaip, Confedilizia e Konsumer Italia, cui presto se ne affiancheranno delle nuove, tutte orientate alla tutela dell?acquirente sotto ogni punto di vista.