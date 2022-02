Professioni: da trend a nuova opportunità di business, lezioni di armocromia a Verona

Verona, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Confartigianato Imprese Verona ha ospitato Giovanna Vitacca, Style mentoring e Fashion consultant, come speaker all?evento 'Armocromia, consulenza d?immagine a colori', una giornata di formazione alle imprese della categoria benessere, all?interno del progetto 'Le giornate professionalizzanti della bellezza', che si è tenuta ieri a Dossobuono (Verona). Un'occasione formativa per spiegare come la disciplina dell'Armocromia non rappresenta soltanto una moda, ma un'opportunità di sviluppo per l'attività di tutti coloro che operano nel mondo della bellezza.

?Sono stata molto felice e orgogliosa dell?invito di Confartigianato Verona a tenere questa lezione sull?Armocromia. È stata l?occasione per spiegare che questo argomento non è frivolo e leggero come spesso viene percepito nell?immaginario comune, che lo associa al mondo della moda e dello spettacolo, ma può essere sviluppato anche in chiave business all?interno di contesti aziendali e realtà commerciali", afferma Giovanna Vitacca.

"Il successo di questa iniziativa dimostra che le istituzioni e in generale il mondo professionale stiano finalmente comprendendo il valore della figura del consulente di immagine e il grande contributo che può dare nello sviluppo di progetti dedicati all?Employee Branding e al Business Development. Questa giornata è stata un importante traguardo per me perché fare formazione a una così vasta platea è il primo passo per una piena consapevolezza di questi temi da parte del grande pubblico e dell?autorevolezza del consulente di immagine?, conclude Giovanna Vitacca.

A una platea di oltre 120 professionisti della bellezza, Giovanna Vitacca ha spiegato appunto come l'armocromia non si riduce alla semplice esaltazione dell?aspetto esteriore di un individuo attraverso l?analisi dei colori naturali, ma rappresenta le fondamenta di un percorso più ampio di consulenza di immagine finalizzata alla valorizzazione della persona e del suo standing professionale anche in chiave Personal Branding. In particolare, per gli operatori dei servizi alla persona, l?Armocromia può costituire un fattore di differenziazione sul mercato e quindi un asset strategico per il potenziamento della propria attività e business.

Imparare i segreti dei colori e delle stagioni cromatiche, per ottenere il miglior risultato estetico in base al tono della pelle e al colore di occhi e capelli dei clienti, rivoluziona il metodo di lavoro di questo comparto e consente di proporre nuovi servizi che lavorano sull?unicità del cliente.

Per integrare nella propria offerta contenuti legati al mondo della consulenza d?immagine bisogna innanzitutto conoscerli - da qui il valore della formazione - e poi proporli in modo efficace affinché possano garantire risultati duraturi non solo in termini di business, ma soprattutto di fidelizzazione del cliente e avvicinamento a potenziali nuovi clienti.