Quasar Institute, premiato progetto vincitore del laboratorio digitale

Roma, 2 mar. (Labitalia) - Dal dispositivo Bluetooth indossabile per vivere sicuri in mezzo agli altri, anche in tempi di pandemia, al rifugio per godere delle bellezze di Roma senza inquinamento acustico. Dal videogioco educativo per smartphone, che monitora il modo in cui usiamo il nostro tempo, alle scale mobili del Galoppatoio di Villa Borghese trasformate in una spettacolare coltivazione idroponica (senza terra e con l'uso della sola acqua). E poi l'arredo interattivo con schermo touch per far lavorare a casa gli artigiani, il programma digitale che nel 2051 userà i dati raccolti sui nostri comportamenti e consumi per farci vivere meglio, l'oggetto ispirato all'arte di Maria Lai che aiuta i bambini a scrutare la complessità del reale e, infine, lo strumento-non strumento per aprire gli occhi sull'eccesso di oggetti e dispositivi tecnologici che ci circondano.

Sono i progetti dei 70 talenti del design, divisi in otto gruppi in gara, radunati da Quasar Institute for Advanced Design per il Wholesome Winter Workshop, il laboratorio-concorso concluso ieri dopo due settimane di lavori totalmente in digitale, organizzato dall'accademia romana di via Crescenzio, fondata nel 1987 e da allora punto di riferimento per i creativi della Capitale.

Il progetto vincitore è quello del videogame educativo per smartphone firmato dal gruppo di studenti guidato da Paolo Scoppola, docente di Interaction Design e artista multimediale. Il riconoscimento è stato deciso dalla giuria composta da Giovanna Melandri (presidente Fondazione MAXXI), da Laura Tassinari (direttore Internazionalizzazione, Cluster e Studi a Lazioinnova), da Anty Pansera (storica e critica dell'arte e del design, Compasso d'Oro alla carriera 2020), da Alessandro Ranellucci (curatore Maker Faire Rome e advisor to Cto, presidenza del Consiglio dei ministri) e da Benedetto Todaro.

Gli allievi erano chiamati attraverso diversi step - dalla partecipazione a un ciclo di lecture con ospiti internazionali come i designer Formafantasma e l'esperto di data visualization Moritz Stefaner, alla 'prova del fuoco' fino all'elaborazione finale del progetto - a lavorare sul concetto di transizione, sviluppando un dispositivo (un oggetto, una app, una piattaforma) che serva a volgere la catastrofe e la crisi in opportunità, a governare l'imprevedibile. Il workshop è stato svolto interamente in digitale con i partecipanti e i docenti collegati da casa attraverso la piattaforma Teams dell'accademia, dimostrando che quella imposta dalla DaD (didattica a distanza) è una sfida che si può vincere e che, pur tra le tante difficoltà generate dall'emergenza sanitaria, i contenuti dell'insegnamento possono essere veicolati con impegno, serietà e dedizione anche on line.

Spiega il team di Quasar composto dalla Ceo Luna Todaro, dalla direttrice didattica Alessia Vitali e dalla coordinatrice Arianna Farina: "Il passaggio dalla didattica tradizionale alla DaD è stato inaspettato, ma oggi, dopo mesi di lavoro e sperimentazione, siamo più consapevoli delle potenzialità come anche dei limiti della didattica a distanza. Con il nostro workshop abbiamo trasformato in opportunità una condizione imposta".

E ancora: "Il workshop 2021 di Qiad è l'occasione per i nostri studenti di entrare nel merito dei profondi sconvolgimenti che stiamo vivendo negli ultimi anni su scala globale, dei quali la pandemia Covid-19 è solo un tragico esempio (uno dei cosiddetti cigni neri). Gli studenti sono chiamati per la prima volta a non subire il cambiamento, ma a interpretarlo e quindi progettarlo. I nostri mentor, docenti dell'istituto, sosterranno questo processo creativo che chiamiamo bipolarismo critico: un percorso che invoca prima la congestione, la sovrapposizione e la divergenza degli stimoli e delle idee e poi facilita l'elaborazione, la sintesi e la convergenza di questi. La nostra metodologia si fonda sul connubio di ricerca e progetto, ma anche sulla sollecitazione di confronto continuo e analisi critica".