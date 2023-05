Raccah (Mr. Morris): "Il digitale oggi è il 35% del fatturato"

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Sono lieto di rappresentare una pmi romana che è diventata un caso di successo" nel settore ittico "e la nostra storia dell'online è nata soprattutto come una scommessa". A raccontarlo è stato Daniel Raccah, General Manager Mr. Morris, raccontando l'approdo all'e-Commerce dell'azienda nell'ambito de "Le Giornate del Made in Italy", oggi alla Farnesina. "Per noi il digitale va di pari passo con gli altri canali e alla vetrina del Made in Italy è una promozione della nostra azienda e dei nostri prodotti, ci aiuta a farci conoscere con il supporto di Amazon anche sul fronte logistico". "Oggi il digitale rappresenta il 35% del nostro fatturato" ha detto inoltre.