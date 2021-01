Rc auto: Segugio.it, -12,3% prezzi in un anno

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, presenta il nuovo Osservatorio assicurativo auto e moto, che con frequenza mensile monitora le centinaia di migliaia di preventivi assicurativi effettuati sul sito. "Il nuovo Osservatorio assicurativo di Segugio.it - dichiara Emanuele Anzaghi, vice presidente di Segugio.it - si presenta in una rinnovata veste grafica e si arricchisce di ulteriori sezioni di approfondimento, oltre a specifici focus territoriali che fotografano, tra i vari aspetti, anche la distribuzione dei preventivi per singole Regioni e Province. La versione aggiornata oltre ad essere di più facile e comoda lettura, nasce dall’esigenza primaria di fornire ai consumatori e agli operatori del settore dati quanto più attendibili, completi e frequenti sui principali trend del mercato".

"Nel comparto assicurativo - precisa - risulta particolarmente utile seguire la dinamica mensile dei prezzi, da qui l’intento di Segugio.it di distinguersi nel mercato anche per il suo impegno di fornire un aggiornamento oltre che rappresentativo del comparto nazionale, soprattutto puntuale rendendolo disponibile e fruibile ad inizio di ogni mese".

Il premio rc auto lordo, ovvero quello effettivamente pagato dal cliente, di dicembre 2020 è stato pari a 376,4 euro, in discesa del 12,3% rispetto a dicembre 2019. La dinamica dei prezzi nel corso del 2020 è stata altalenante, con pesanti discese dei premi nel corso della prima e seconda ondata Covid. Della riduzione dei prezzi avvenuta nel corso del 2020, hanno beneficiato principalmente i guidatori esperti, le auto in classe bonus-malus 14 e i veicoli assicurati per la prima volta, sia nuovi che usati.

La riduzione dei prezzi è stata disomogenea sul territorio. Liguria e Toscana hanno beneficiato delle maggiori riduzioni dei premi rc (circa -17% in un anno), mentre Valle d’Aosta e Molise hanno visto prezzi stabili/in leggero aumento. L'assistenza stradale è di gran lunga la garanzia accessoria più richiesta, seguita dalla infortuni del conducente. Il 14,3% circa dei consumatori ha optato per un pagamento frazionato/rateizzato del premio a dicembre 2020. Il Lazio è la regione in cui si fa il maggior ricorso ai comparatori assicurativi per le auto. Nel corso del 2020 per oltre il 15% delle autovetture della Regione è stato fatto un preventivo su Segugio.it.

Per quanto concerne le assicurazioni moto si segnala in particolare che il premio rc moto lordo di dicembre 2020 è stato di 274,3 euro, in discesa del 26,1% rispetto a dicembre 2019. I prezzi moto sono crollati a marzo e aprile 2020 e a luglio-agosto. Diversamente dall’auto sono invece cresciuti nel corso della seconda ondata Covid. Della riduzione dei prezzi avvenuta nel corso del 2020, hanno beneficiato principalmente i guidatori più giovani.

L'applicazione dell’rc familiare ha favorito un pesante 'scivolamento' della classe bonus malus delle moto. Le moto in classe prima sono state oltre il 50% nel corso del 2020, contro un 22% circa del 2018. Parallelamente la classe prima è stata quella con la minor diminuzione di premio. Come per l’auto, anche per la moto sono i mezzi assicurati per la prima volta ad aver registrato una maggior riduzione dei prezzi. Lazio e Campania sono le regioni in cui si fa il maggior ricorso ai comparatori assicurativi per le moto.