Rekeep Spa aderisce ad Anip e Confindustria Servizi Hcfs

Roma, 17 set. (Labitalia) - Oggi Rekeep Spa ha aderito ufficialmente ad Anip-Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) e contestualmente a Confindustria Servizi Hcfs, la federazione confindustriale che riunisce le più importanti imprese nel mondo dei servizi in Italia. Realtà internazionale con sede a Bologna attiva nel campo dei servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria, Rekeep conta oltre 11mila addetti impegnati nel settore pulizie e multiservizi.

"Siamo orgogliosi di questo ingresso -spiega Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi Hcfs- segno che in questi anni l’associazione ha svolto con impegno il proprio ruolo, diventando un punto di riferimento per la rappresentanza del settore, divenuto interlocutore in tutti i livelli istituzionali. L’ingresso di Rekeep nel perimetro confindustriale rappresenta solo l’inizio di un percorso che porterà i servizi a ricoprire un ruolo sempre più strategico nel Paese ancor più adesso, alle prese con una ripartenza della quale saremo protagonisti".

"L’adesione ad Anip–Confindustria, principale sottoscrittore del contratto di categoria del nostro settore -commenta Giuliano Di Bernardo, presidente e ad di Rekeep S.p.A- rappresenta il naturale approdo per un gruppo come il nostro che conta migliaia di dipendenti nel cleaning e nei servizi integrati. Auspichiamo che la strada intrapresa oggi insieme possa portare ad una maggiore valorizzare dell’importanza del mondo dei servizi nel nostro Paese, un settore dal grande valore economico e sociale, in particolare nel contesto attuale".