Revisori legali, con esposizione di 300 mld forte attenzione a moratorie imprese

Milano, 10 dic. (Labitalia) - Segnale d'allerta lanciato dai revisori legali in merito alle moratorie: a margine del seminario d'alta formazione promosso dall'Inrl e svoltosi oggi a Milano, il presidente dell'istituto, Ciro Monetta, ha evidenziato come "l'esposizione delle imprese italiane nei confronti del sistema bancario si sta avvicinando a 300 miliardi di euro ed il ruolo dei revisori legali, a fonte di questo scenario, diventa cruciale per assistere le imprese nella loro sostenibilità economico-finanziaria e quindi nella ripartenza della post-pandemia".

Preoccupazione condivisa da Riccardo Bauer, docente all'Università Cattolica di Milano, tra i relatori del seminario di formazione: "Attualmente possiamo individuare alcune aree di attenzione riguardo ai bilanci 2021 che i revisori legali dovranno analizzare con molta cautela: innanzitutto l'indebitamento finanziario delle aziende, in seconda battuta la continuità aziendale perché le aziende italiane, dopo un breve periodo di respiro, tra agosto e ottobre scorsi, ora sono tornate in emergenza e sono molto preoccupate. Di conseguenza vedo anche incerta la redazione dei piani strategici che a questo punto dovranno essere monitorati con un certo rigore dai revisori legali chiamati a redigere i bilanci. C'è poi il tema delicatissimo dell'incassabilità dei debiti, soprattutto quelli pre-pandemici che prima o poi dovrà essere affrontato. Temporalmente parlando il periodo più delicato sarà proprio il primo trimestre 2022, anche perché gli ordini in mano alle imprese italiane sono 'frenati'. Mi auguro che ci sia maggiore slancio e la consapevolezza che tutte queste varianti non termineranno in pochi mesi e che dovremo convivere, anche con nuove professionalità e metodologìe imprenditoriali."

A completare la giornata formativa dell'inrl, è intervenuta anche la docente Anna Maria Ruggieri che ha analizzato il delicato approccio alla revisione contabile nelle nano-imprese, con procedure che possono essere proporzionate in base alla dimensione ed alla complessità della impresa.