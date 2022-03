Riapre il punto vendita Trony di Fano, completamente rinnovato

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Riaprirà domani giovedì 31 marzo il punto vendita Trony di Fano (Pu) nella sua veste completamente rinnovata. Il negozio impiega 23 addetti alla vendita coordinati dal direttore Emanuele Parrucci in collaborazione con Diego Pavoni, supervisore di area. L?insegna continua così a garantire un?opportunità di lavoro e di crescita professionale per i giovani del posto, in una sede ancora più moderna e in linea con il format stilistico dell?insegna.

Situato in Via Einaudi, in Località Bellocchi, sarà facilmente raggiungibile dal centro città, imboccando la Via Flaminia in direzione Fossombrone e seguendo l?uscita Bellocchi. Con 1500 mq di superficie, 3 casse e un parcheggio da oltre 400 posti auto, il Trony di Fano conterà su 12.000 referenze e un bacino d?utenza stimato di circa 200.000 potenziali clienti. Prosegue così il progetto di sviluppo del socio Dml Spa, che con questo a gestione diretta conta un numero complessivo di 31 punti vendita. In Italia, sono 160 i punti vendita Trony, cui si aggiungono 24 Mini Trony, per un totale di 184 negozi.

I negozi Trony sono aree accoglienti e confortevoli, luoghi di shopping in cui muoversi in libertà, concepiti per la soddisfazione di bisogni concreti e precisi della clientela. Il concept store è caratterizzato da un?immagine giovane, chiara, dinamica e immediatamente riconoscibile.

Il punto vendita di Fano, con il suo nuovo restyling, presenta una pianta rettangolare e come primi reparti all?ingresso quelli dedicati al Ped ed alla telefonia mobile.

Tra i vari servizi offre consegna ed installazione a domicilio, installazioni certificate di condizionatori e grandi elettrodomestici, ritiro dell'usato, riparazioni di grandi e piccoli elettrodomestici, Tv, pc e smartphone e tanto altro ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, fotografia, videogame e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

Sicuramente un?attività di forte attrazione per la clientela di Fano, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona. Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it.