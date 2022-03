Riccardo Capo nuovo direttore generale di Mirabilandia

Ravenna, 17 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il parco divertimenti più grande d?Italia ha un nuovo direttore generale: Riccardo Capo. Ingegnere, torinese, classe ?65, con oltre 16 anni di esperienza in alta direzione di importanti realtà multinazionali, per Capo si tratta di un ritorno a Mirabilandia, dove è stato direttore generale tra il 2010 e il 2014. Ha consolidato la propria esperienza nel settore del turismo e del tempo libero ricoprendo, dal 2014 al 2016, il ruolo di direttore generale di Cinecittà World, il parco alle porte di Roma; per poi passare al rilancio dell?area Expo di Milano, dal 2017 al 2020, e, più recentemente, alla Long Life Formula di Castrocaro Terme.

Nel suo curriculum anche un lungo trascorso nel top management di importanti aziende multinazionali (Skf-NN e Magneti Marelli). Impegnato nel mondo delle associazioni di categoria, in passato Capo è stato presidente della sezione Turismo di Confindustria Ravenna, occupandosi di progetti di sviluppo turistico del territorio.

"Torno con gioia e grande determinazione a Mirabilandia - commenta Riccardo Capo appena insediato - che in questi otto anni in cui sono stato lontano dal Parco ha proseguito il suo percorso di crescita e rinnovamento, continuando a offrire divertimento ad altissimi livelli e ampliando sempre più il proprio target di riferimento. Grazie a tutto il team del parco, sono pronto a valorizzare ancora di più uno dei cuori pulsanti del turismo dell?Emilia-Romagna con l?augurio che quest?anno, in cui si festeggiano i 30 anni di attività, possa essere l?inizio di un nuovo ciclo ricco di soddisfazioni per tutti?.