Riforma catasto, Associazione visuristi: "Ridistribuzione valore più che aumento tasse"

Roma, 6 ott. (Labitalia) - "Più che di aumento di tasse, si dovrebbe parlare di una ridistribuzione del valore fiscale derivante dalla rendita catastale degli immobili dove valore di mercato sono la comparazione degli immobili nelle varie zone di una città e i metri quadrati". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Mario Bulgheroni, presidente Avi, Associazione professionale esperti visuristi italiani. "E' necessario cioè - spiega - creare un maggior equilibrio tra le varie zone all'interno di una città tenendo conto di dove si trova l'immobile se in zona centrale, semi centrale, periferica, estremamente periferica e così via. Dando - auspica - il reale valore di mercato all'immobile si crea un nuovo equilibrio perché ad essere vecchi non sono i coefficienti comunali bensì i criteri con cui si sono determinati gli estimi catastali".

"Nella periferia - fa notare - dove esiste una dinamicità notevole ci sono fabbricati costruiti ed edificati in epoca più recente e, nonostante il catasto, dalla fine degli anni '80 in poi, si sia un pochino adeguato ai valori di mercato, si registra che l'accatastamento di un immobile in periferia vale più di un immobile in centro, proprio perché qui le rendite, mai rivalutate, sono ancorate ai vecchi estimi catastali".

"Il temuto aumento, eventuale, delle tasse dipende - avverte - da un effetto a catena che si scatenerebbe perché molte sono le imposte calcolate sulla base del valore fiscale degli immobili di proprietà. C'è da dire, però, che l'adeguamento è necessario oltre per i motivi sopra enunciati anche perché andrebbe a mettere in luce i cosiddetti immobili fantasma, quelli non censiti o, se censiti, hanno rendite non adeguate ai valori reali. Accertare il reale patrimonio immobiliare italiano, cosa che diciamo da sempre e che rientra nella mission di Avi, favorisce anche le casse dell'erario perché è facilmente prevedibile un potenziale incremento di imposte ipotecarie e catastali, inevase fino ad oggi per difetto".

"Abbiamo appena inviato - dice - una lettera al ministro del Mef, Daniele Franco, e alla direzione generale dell'Agenzia delle entrate proprio per mettere a disposizione le nostre competenze e accelerare il più possibile il processo di riforma del catasto aiutando, piuttosto che intaccando, le tasche delle famiglie italiane".