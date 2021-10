Roberta Garibaldi nuovo amministratore delegato Enit

Roma, 12 ott. (Labitalia) - Roberta Garibaldi sostituisce Giuseppe Albeggiani in qualità di amministratore delegato di Enit-Agenzia nazionale del turismo. A designarla è stato ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Roberta Garibaldi, professore di Tourism Management all'Università degli studi di Bergamo, da più di 20 anni si occupa professionalmente di turismo, in ambito accademico e istituzionale. Svolge attività di ricerca, formazione e consulenza, seguendo progetti applicati per lo sviluppo delle destinazioni e delle reti di turismo in Italia e nel mondo. È autore di numerosi libri e articoli scientifici.

Da diversi anni si è dedicata, in particolare, al turismo enogastronomico, curando il Rapporto annuale sul Turismo enogastronomico italiano. E' relatore ai principali convegni a livello mondiale, da Unwto - agenzia per il turismo delle Nazioni Unite - al World Economic Forum di Davos. È in molteplici comitati scientifici e associazioni nazionali e internazionali.