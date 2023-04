Roccella: "Assegno unico universale importante, continueremo a migliorarlo"

Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - ?Fin dalla legge di bilancio il governo ha affrontato come priorità l?emergenza demografica, potenziando l?assegno unico in misura significativa in particolare per i nuclei più numerosi e investendo un miliardo e mezzo sulla famiglia e la natalità. In questo quadro l?assegno unico è uno strumento importante che condividiamo nel metodo e nel merito, che continueremo a migliorare e che difenderemo dalla procedura di infrazione europea. Si tratta di una delle misure in campo in una strategia più ampia e organica, che investe anche il piano fiscale e la conciliazione tra famiglia e lavoro, in cui il governo è impegnato direttamente ma per la quale intende coinvolgere in uno sforzo comune tutti gli attori: aziende, enti locali, parti sociali, non profit?. Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, in un video messaggio inviato al convegno Inps sul bilancio dei primi 12 mesi dell'assegno unico universale.